POMEM sınav giriş belgesi alma ekranı 2024 | İşte 31. Dönem POMEM sınav ve mülakat tarihleri!

Sınav Giriş Koşulları ve Uyarılar

Adayların sınav merkezlerine giriş yaparken yanlarında herhangi bir elektronik cihaz, kesici veya delici alet ile yanıcı ya da parlayıcı madde bulundurmamaları gerekmektedir. Adaylara sınav giriş belgesi internet üzerinden duyurulacak olup, posta yoluyla veya başka iletişim araçları ile bir belge gönderilmeyecektir.