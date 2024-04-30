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Haberler Galeri POMEM sınav giriş belgesi alma ekranı 2024 | İşte 31. Dönem POMEM sınav ve mülakat tarihleri!

POMEM sınav giriş belgesi alma ekranı 2024 | İşte 31. Dönem POMEM sınav ve mülakat tarihleri!

Polis Akademisi Başkanlığı, 31. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) fiziki yeterlilik ve ön sağlık kontrolü sınav yerlerini duyurdu. Yapılan açıklamada, adayların müracaat kabulü, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı merkezleri ile sınav tarihlerinin belirlendiği vurgulandı. Bu duyuruyla birlikte, adaylar sınav süreciyle ilgili önemli bilgilere erişme fırsatı buldular. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 12:11
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POMEM sınav giriş belgesi alma ekranı 2024 | İşte 31. Dönem POMEM sınav ve mülakat tarihleri! www.pa.edu.tr

Polis Akademisi Başkanlığı, 31. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) fiziki yeterlilik ve ön sağlık kontrolü sınav yerlerini açıkladı. Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı'na katılacak olan adaylar, sınav merkezlerini www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğrenebilecekler. İşte POMEM sınav giriş belgesi alma ekranı...

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POMEM sınav giriş belgesi alma ekranı 2024 | İşte 31. Dönem POMEM sınav ve mülakat tarihleri! www.pa.edu.tr

SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI!

Adaylar, POMEM sınav giriş belgelerini e-Devlet sistemi içerisinde yer alan "Polis Akademisi Sınav Giriş Bilgisi Sorgulama" ekranı üzerinden görüntüleyebilecek.

31. DÖNEM POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN!

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POMEM sınav giriş belgesi alma ekranı 2024 | İşte 31. Dönem POMEM sınav ve mülakat tarihleri! www.pa.edu.tr

Polis Akademisi tarafından yapılan son duyuruya göre, 31. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavları için önemli aşamalar yaklaşıyor. Adaylar, giriş sınavı süreçlerine dair önemli bilgileri ve güncellemeleri Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi www.pa.edu.tr üzerinden takip edebilecekler.

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POMEM sınav giriş belgesi alma ekranı 2024 | İşte 31. Dönem POMEM sınav ve mülakat tarihleri! www.pa.edu.tr

Sınav Merkezleri ve Giriş Koşulları

Giriş sınavına katılacak adaylar, sınav merkezlerini T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sorgulayabilirler. Adaylar, müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı işlemleri için ilan edilen tarih ve merkezlerde hazır bulunacaklar. Bu süreçlerde başarı gösteren adaylar, daha sonraki aşama olan mülakat sınavına davet edilecekler.

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POMEM sınav giriş belgesi alma ekranı 2024 | İşte 31. Dönem POMEM sınav ve mülakat tarihleri! www.pa.edu.tr

Sınav Giriş Koşulları ve Uyarılar

Adayların sınav merkezlerine giriş yaparken yanlarında herhangi bir elektronik cihaz, kesici veya delici alet ile yanıcı ya da parlayıcı madde bulundurmamaları gerekmektedir. Adaylara sınav giriş belgesi internet üzerinden duyurulacak olup, posta yoluyla veya başka iletişim araçları ile bir belge gönderilmeyecektir.