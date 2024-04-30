30 Nisan 2024, Salı
POMEM sınav giriş belgesi alma ekranı 2024 | İşte 31. Dönem POMEM sınav ve mülakat tarihleri!
Polis Akademisi Başkanlığı, 31. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) fiziki yeterlilik ve ön sağlık kontrolü sınav yerlerini duyurdu. Yapılan açıklamada, adayların müracaat kabulü, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı merkezleri ile sınav tarihlerinin belirlendiği vurgulandı. Bu duyuruyla birlikte, adaylar sınav süreciyle ilgili önemli bilgilere erişme fırsatı buldular. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 30.04.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 12:11
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