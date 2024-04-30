Adı soyadı listede olan acil baksın! Emeklilik hesaplama şablonu

Erken emeklilik, pek çok kişinin hayalini süsleyen, ancak gerçekleşmesi için çeşitli şartların yerine getirilmesi gereken bir hedef. Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan esnek emeklilik şartları, birçok vatandaşı bu konuda umutlandırsa da, erken emekli olabilmek için bilinmesi gereken bazı kritik detaylar bulunuyor. İşte erken emeklilik yolunda bilmeniz gerekenler ve bu süreci nasıl hızlandırabileceğinize dair önemli bilgiler...