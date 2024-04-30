1 Mayıs’ta hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? Resmi tatillerde acil servis çalışır mı?

1 Mayıs İşçi Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, sağlık sorunlarıyla mücadele eden vatandaşlar, hastanelerin, sağlık ocaklarının ve eczanelerin çalışıp çalışmadığını merak etmeye başladılar. Ülke genelinde tatil ilan edilen bu özel günde, sağlık hizmetlerine erişimin nasıl sağlanacağı endişesiyle birçok kişi bu kurumların çalışma durumu hakkında detaylı bilgi arayışına girdi.