Su uyur, derin ABD uyumaz

SURİYE sahasını en çok ziyaret eden, bölgeyi de çok iyi bildiğini yakından tanıdığım, Habertürk Yazarı Çetiner Çetin dikkat çeken bir habere imza attı.

"ABD YENİDEN SDG'Yİ SAHNEYE ÇIKARIYOR" başlıklı haber, bir gerçeği tekrar gösteriyor. SU UYUR DERİN ABD/RUSYA UYUMAZ

Dünya küresel salgın Corona belasını defetmek için uğraşırken, insanlarımızın gözü kulağı CORONA haberlerine fokuslanırken, DERİN GÜÇLER, perde arkasında insafsız işlerini sektirmeden yürütüyor.

Diyor ki: "ABD ile Rusya arasında Suriye üzerinden yürüyen rekabet ülkenin doğusundan kendini iyiden iyiye göstermeye başladı. Rusya ve ABD'nin Haseke ve Deyr el Zor'daki askeri hareketliliği, nüfuz oturtma yarışı çerçevesinde ilerliyor. Pratikteki hedef her iki ülke için de buradaki varlıklarını güçlendirmek. ABD'li bir subayın geçen hafta Deyr el Zor kırsalında DAEŞ'li olduğu düşünülen kimliği belirsiz bir grup tarafından öldürülmesi, ABD'nin bu yöndeki çabalarını "DAEŞ hücrelerinin artan faaliyetleriyle mücadele" başlığı altında hızlandırmış durumda. ABD'nin bu yöndeki niyeti, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG'ye, Washington'ın geçen yıl Trump'ın kısmi çekilme kararıyla sözleşmesi feshedilen yüzlerce SDG'linin sözleşmesini yenilemek istediğini bildirmesiyle doğrulanmış oldu.

Buna göre ABD'li askerlerin Rakka, Menbic ve Ayn el Arab'da eğittiği unsurlar tekrar, bu kez cazip aylıklarla çağırılacak. Hatta bu militanlar, Haseke ve Deyr el Zor'da Uluslararası Koalisyon güçlerinin yardımcı gücünü oluşturacak.

ABD bir yandan da adı geçen iki şehrin kırsallarında bulunan Koalisyon üslerine silah ve mühimmat göndermeyi sürdürüyor. Bu çerçevede geçtiğimiz hafta Haseke'nin güney kırsalındaki el Şeddadi üssüne 36 tır gönderilmişti.

ABD, Irak sınırı yakınında yeni noktalar arıyor. Buna göre el Omar ve Koniko petrol sahaları ile el Cibse doğal gaz tesisi bölgelerindeki asıl üslerin savunma hattı olarak kullanılacak.

RUSYA NE YAPIYOR?

Rusya da Haseke'de dikkat çeken bir hareketlilik içinde. Buna göre Kamışlı Havaalanı yakınındaki Rus askeri üssünü desteklemek üzere daha fazla güç ve mühimmat gönderiliyor.

Böylece buradaki üs, Hmeymim'den sonraki en büyük ikinci üs haline gelecek. Rusya, Tel Tamr beldesindeki gözlem noktalarına da asker, askeri araç ve silah gönderdi. ABD'nin tekrar eden müdahalelerine rağmen Moskova, neredeyse her hafta ikmal göndermeyi sürdürüyor. Bu da Haseke ve Rakka'daki varlığını yerleştirmek konusunda ısrarcı olduğunu gösteriyor.

Rusya'nın Tel Tamr ve abu Raseyn'de dört farklı noktada yeni gözlem noktaları kurma hazırlığında olması.

Tel Tamr'da Rus subaylar ile orada konuşlu Suriye ordusunun askeri komutası arasında, SDG temsilcilerinin de katıldığı genişletilmiş bir toplantı da düzenlendi. İşte bu toplantı Türkiye açısında dikkat çekici olmalı. Amaç Tel Tamr ve abu Raseyn'de Türk kuvvetleri ve bağlı gruplar ile Suriye ordusu ve SDG arasında tırmanan çatışmaları kontrol altına almaktı.

Sahadaki kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre Ruslar, Suriye ordusu ile PKK'nın uzantısı SDG'yi kırsalda yeni askeri noktalar kurmak niyetinde olduklarını bildirdiler. Ruslar ABD'ye karşı Suriye'nin doğusunda daha güçlü durabilmek için PKK'ya koruma vaad ediyor"

SONUÇ

ABD'den aldığımızı düşündüğümüz bölgede PKK şimdilerde ABD ile Rusya arasında pazarlıkların içinde. COVID-19 önemli bir gündem maddemiz ama Suriye'nin doğusundaki rekabetin Türkiye'nin bölgedeki beklentileri ile ters düşebilecek bir noktaya gitmeden çok iyi okuması gerekiyor. Salgınla mücadeleye devam, ama gözümüz kulağımız açık olarak.

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