Tek tek açıklandı: Emekliye %25’e ek 15’lik refah artışı! 4A, 4B’liye temmuzda taban maaş çıktı! 10.150, 11.250, 13.000 TL alana...

Emekli maaşları, yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında belirlenir. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, altı aylık enflasyon oranı kadar artar. Ancak memur emeklilerinin maaşları, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesaplamalarıyla belirlenir. Temmuz ayında, emekli kök maaşlarına yapılacak zamın yanı sıra taban aylıklarda da iyileştirmeler yapılacak. Peki emekli temmuzda ne kadar alacak? İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in yazısı...