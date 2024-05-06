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Haberler Galeri Tek tek açıklandı: Emekliye %25'e ek 15'lik refah artışı! 4A, 4B'liye temmuzda taban maaş çıktı! 10.150, 11.250, 13.000 TL alana...

Tek tek açıklandı: Emekliye %25'e ek 15'lik refah artışı! 4A, 4B'liye temmuzda taban maaş çıktı! 10.150, 11.250, 13.000 TL alana...

Milyonlarca emeklinin ve kamu çalışanının heyecanla beklediği yılın ikinci zam oranı için geri sayım devam ediyor. Nisan ayı enflasyonunun yüzde 68.80 olarak açıklanmasıyla birlikte, yılın ilk dört ayındaki enflasyon oranı da netlik kazandı: yüzde 18.72. Aralık ile Mayıs arasındaki dönemdeki enflasyon hesaplanarak bu oran belirlendi. Temmuz ayında uygulanacak olan yılın ikinci zam oranı, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verilerinin eklenmesiyle şekillenecek.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024 07:03 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 07:07
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Tek tek açıklandı: Emekliye %25’e ek 15’lik refah artışı! 4A, 4B’liye temmuzda taban maaş çıktı! 10.150, 11.250, 13.000 TL alana...

Emekli maaşları, yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında belirlenir. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, altı aylık enflasyon oranı kadar artar. Ancak memur emeklilerinin maaşları, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesaplamalarıyla belirlenir. Temmuz ayında, emekli kök maaşlarına yapılacak zamın yanı sıra taban aylıklarda da iyileştirmeler yapılacak. Peki emekli temmuzda ne kadar alacak? İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in yazısı...

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Tek tek açıklandı: Emekliye %25’e ek 15’lik refah artışı! 4A, 4B’liye temmuzda taban maaş çıktı! 10.150, 11.250, 13.000 TL alana...

Maaşlardaki Yıllık Artışlar

Kamu çalışanları ve emekli sandığı emeklileri, yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarında artış alıyor. Memurlar ve memur emeklileri için bu artışlar, toplu sözleşmede belirlenen oranlarla gerçekleşiyor.

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Tek tek açıklandı: Emekliye %25’e ek 15’lik refah artışı! 4A, 4B’liye temmuzda taban maaş çıktı! 10.150, 11.250, 13.000 TL alana...

Toplu Sözleşme Zammı ve Enflasyon Farkı

Ocak ayında yüzde 15 toplu sözleşme artışıyla birlikte oluşan enflasyon farkı da zam oranına ekleniyor. Bu yılın Temmuz ayında ise yüzde 10 toplu sözleşme zammı bekleniyor. Ocak ayındaki zammın üzerinde oluşan enflasyon farkı da memurlar ve memur emeklileri için fark olarak ödenecek.

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Tek tek açıklandı: Emekliye %25’e ek 15’lik refah artışı! 4A, 4B’liye temmuzda taban maaş çıktı! 10.150, 11.250, 13.000 TL alana...

Enflasyon ve Maaş Zammı Beklentileri

Yılın ilk dört ayında oluşan yüzde 18.72'lik enflasyonun yanı sıra Mayıs ve Haziran enflasyonlarının da eklenmesiyle, memurlar ve memur emeklileri için maaş zammının 25-30 bandında çıkması bekleniyor.

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Tek tek açıklandı: Emekliye %25’e ek 15’lik refah artışı! 4A, 4B’liye temmuzda taban maaş çıktı! 10.150, 11.250, 13.000 TL alana...

Sosyal Yardımlardaki Artışlar

Sosyal yardımlar da her yıl Ocak ve Temmuz aylarında artıyor ve memurların ve memur emeklilerinin zam oranlarıyla aynı oluyor. Temmuz ayındaki yüzde 10'luk toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı sonrası ortaya çıkacak oran, sosyal yardımlara da yansıtılacak.