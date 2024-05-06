HaberlerGaleriTek tek açıklandı: Emekliye %25'e ek 15'lik refah artışı! 4A, 4B'liye temmuzda taban maaş çıktı! 10.150, 11.250, 13.000 TL alana...
Tek tek açıklandı: Emekliye %25'e ek 15'lik refah artışı! 4A, 4B'liye temmuzda taban maaş çıktı! 10.150, 11.250, 13.000 TL alana...
Milyonlarca emeklinin ve kamu çalışanının heyecanla beklediği yılın ikinci zam oranı için geri sayım devam ediyor. Nisan ayı enflasyonunun yüzde 68.80 olarak açıklanmasıyla birlikte, yılın ilk dört ayındaki enflasyon oranı da netlik kazandı: yüzde 18.72. Aralık ile Mayıs arasındaki dönemdeki enflasyon hesaplanarak bu oran belirlendi. Temmuz ayında uygulanacak olan yılın ikinci zam oranı, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verilerinin eklenmesiyle şekillenecek.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024 07:03Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 07:07