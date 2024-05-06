Öğretmen ataması branş ve kontenjanlar 2024 | Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman? Başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Türkçe, Matematik, Sınıf...

Öğretmen adayları tarafından merakla beklenen 2024 öğretmen atamalarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, atama sürecine ilişkin adayların kafasındaki en büyük soruları yanıtladı. Adayların yoğun ilgisiyle karşılaşan ve heyecanla takip edilen açıklamada, bu yıl ne kadar atama yapılacağı ve branş dağılımı konularına açıklık getirildi. İşte konuya ilişkin son güncellemeler...