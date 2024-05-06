HaberlerGaleriÖğretmen ataması branş ve kontenjanlar 2024 | Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman? Başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Türkçe, Matematik, Sınıf...
Öğretmen ataması branş ve kontenjanlar 2024 | Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman? Başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Türkçe, Matematik, Sınıf...
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili merakla beklenen açıklamayı sonunda yaptı. Pazartesi günü gerçekleşecek olan öğretmen atamalarıyla ilgili detayları paylaşan Bakan Tekin, öğretmen adaylarının uzun süredir beklediği bu açıklama ile atama sürecine ilişkin heyecanı artırdı. Peki öğretmen ataması son durum ne?