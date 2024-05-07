2 gün arayla sırra kadem bastılar! Nuran Şahin ve Gökmen Kaya bulundu mu? Müge Anlı son gelişmeyi duyurdu! Kayalıklar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen esrarengiz olayın akıbeti merak konusu oluyor. Antalya Gazipaşa'da yaşayan 52 yaşındaki Nuran Şahin, yaklaşık 2 hafta önce evinden hastaneye gitmek üzere ayrıldı ancak bir daha geri dönmedi. Benzer şekilde, komşusu Gökmen Kaya da kayboldu. İki ailenin de endişeli bekleyişi devam ederken, kayıp şahısların bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Programa bağlanan tanıklar, Mustafa Şahin'in eşi Nuran Şahin ve komşusu Gökmen Kaya'yı öldürdüğünü ve uçurumdan attığını iddia etti. Eşi hakkındaki iddialara sakin bir şekilde karşılık veren Mustafa Bey'in tavrı ise dikkat çekti. Öte yandan, yapılan aramalarda, Gökmen Kaya'ya ait motosiklet bulundu.