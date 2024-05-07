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Haberler Galeri 2 gün arayla sırra kadem bastılar! Nuran Şahin ve Gökmen Kaya bulundu mu? Müge Anlı son gelişmeyi duyurdu! Kayalıklar...

2 gün arayla sırra kadem bastılar! Nuran Şahin ve Gökmen Kaya bulundu mu? Müge Anlı son gelişmeyi duyurdu! Kayalıklar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen esrarengiz olayın akıbeti merak konusu oluyor. Antalya Gazipaşa'da yaşayan 52 yaşındaki Nuran Şahin, yaklaşık 2 hafta önce evinden hastaneye gitmek üzere ayrıldı ancak bir daha geri dönmedi. Benzer şekilde, komşusu Gökmen Kaya da kayboldu. İki ailenin de endişeli bekleyişi devam ederken, kayıp şahısların bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Programa bağlanan tanıklar, Mustafa Şahin'in eşi Nuran Şahin ve komşusu Gökmen Kaya'yı öldürdüğünü ve uçurumdan attığını iddia etti. Eşi hakkındaki iddialara sakin bir şekilde karşılık veren Mustafa Bey'in tavrı ise dikkat çekti. Öte yandan, yapılan aramalarda, Gökmen Kaya'ya ait motosiklet bulundu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 12:53
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2 gün arayla sırra kadem bastılar! Nuran Şahin ve Gökmen Kaya bulundu mu? Müge Anlı son gelişmeyi duyurdu! Kayalıklar...

52 yaşındaki Nuran Şahin, 17 Nisan Çarşamba günü Antalya Alanya'dan şüpheli şekilde kayboldu. Şüpheli kayıpta firari komşu Gökmen (Fetullah) Kaya hedef gösterildi. Gökmen Kaya'nın da Nuran'ın kaybından 2 gün sonra ortadan kaybolduğu ortaya çıktı.

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2 gün arayla sırra kadem bastılar! Nuran Şahin ve Gökmen Kaya bulundu mu? Müge Anlı son gelişmeyi duyurdu! Kayalıklar...

Muhabir Hüseyin, Çeçek ve Sazak Mevkiinde Kadavra köpekleriyle arama çalışmaları gerçekleştirildiğini, Nuran Şahin ve Gökmen Kaya'dan iz arandığını açıkladı.


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2 gün arayla sırra kadem bastılar! Nuran Şahin ve Gökmen Kaya bulundu mu? Müge Anlı son gelişmeyi duyurdu! Kayalıklar...

Müge Anlı aranan arazinin çok dik ve engebeli olduğunu, mevkide çalışma gerçekleştirmenin güç olduğunu söyledi.


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2 gün arayla sırra kadem bastılar! Nuran Şahin ve Gökmen Kaya bulundu mu? Müge Anlı son gelişmeyi duyurdu! Kayalıklar...

Çeçek ve Sazak mevkilerinde kadavra arama köpeğiyle arama çalışmaları gerçekleştirildi. Burası aynı zamanda Gökmen Kaya'nın da kaybolduğu bölgeydi.


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2 gün arayla sırra kadem bastılar! Nuran Şahin ve Gökmen Kaya bulundu mu? Müge Anlı son gelişmeyi duyurdu! Kayalıklar...

Yayına bağlanan bir izleyici bu bölgede iki kişiyi gördüklerini söyledi. Köylüler de cenazelerin uçurumdan atıldığını iddia etmişti. Tüm bu iddia ve ihbarlar üzerine oldukça geniş olan bölgede arama çalışmaları yapılsa da henüz bir ize rastlanmadı.