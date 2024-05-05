05 Mayıs 2024, Pazar
Dünyanın en lezzetli yoğurtlu yemekleri belli oldu! Türk yemekleri listeyi istila etti
Taste Atlas (Lezzet Atlası), geleneksel tariflerin öne çıkarılmasıyla tanınan bir platform olarak dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini listeledi. Listenin zirvesinde ise bir Türk lezzeti olan Bodrum, Muğla bölgesine özgü "Çökertme Kebabı" yer alıyor. İşte en iyi yoğurtlu yemekler sıralaması...
Giriş Tarihi: 05.05.2024 14:15 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 14:15
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