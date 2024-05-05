05 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dünyanın en lezzetli yoğurtlu yemekleri belli oldu! Türk yemekleri listeyi istila etti

Dünyanın en lezzetli yoğurtlu yemekleri belli oldu! Türk yemekleri listeyi istila etti

Taste Atlas (Lezzet Atlası), geleneksel tariflerin öne çıkarılmasıyla tanınan bir platform olarak dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini listeledi. Listenin zirvesinde ise bir Türk lezzeti olan Bodrum, Muğla bölgesine özgü "Çökertme Kebabı" yer alıyor. İşte en iyi yoğurtlu yemekler sıralaması...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024 14:15 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 14:15
  • 1
  • 21
Dünyanın en lezzetli yoğurtlu yemekleri belli oldu! Türk yemekleri listeyi istila etti

Taste Atlas, dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini duyurdu. Dünya genelinde ünlü lezzetleri değerlendirerek en üstün olanları bir araya getiren Taste Atlas'ın listesinde Türkiye'nin birçok lezzeti yer alıyor. İşte en iyi yoğurtlu yemekler sıralaması...

İŞTE DÜNYANIN EN LEZZETLİ YOĞURTLU YEMEKLERİ

  • 2
  • 21
Dünyanın en lezzetli yoğurtlu yemekleri belli oldu! Türk yemekleri listeyi istila etti

20. Raita

Hindistan

  • 3
  • 21
Dünyanın en lezzetli yoğurtlu yemekleri belli oldu! Türk yemekleri listeyi istila etti

19. Cacık

Türkiye

  • 4
  • 21
Dünyanın en lezzetli yoğurtlu yemekleri belli oldu! Türk yemekleri listeyi istila etti

18. Banitsa

Bulgaristan

  • 5
  • 21
Dünyanın en lezzetli yoğurtlu yemekleri belli oldu! Türk yemekleri listeyi istila etti

17. Snezhanka salata

Bulgaristan