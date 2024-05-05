Dünyanın en lezzetli yoğurtlu yemekleri belli oldu! Türk yemekleri listeyi istila etti

Taste Atlas (Lezzet Atlası), geleneksel tariflerin öne çıkarılmasıyla tanınan bir platform olarak dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini listeledi. Listenin zirvesinde ise bir Türk lezzeti olan Bodrum, Muğla bölgesine özgü "Çökertme Kebabı" yer alıyor. İşte en iyi yoğurtlu yemekler sıralaması...