HaberlerGaleri46 48 50 52 yaşa emeklilik tam isabet vurdu! 1996 1999 2005 SGK girişine prim gün çizelgesi oluştu
46 48 50 52 yaşa emeklilik tam isabet vurdu! 1996 1999 2005 SGK girişine prim gün çizelgesi oluştu
Emeklilik, genellikle bireyin belirli bir süre boyunca çalışması ve prim ödemesiyle gerçekleşir. Türkiye'de, erkekler için emeklilik için genellikle 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi gereklidir. Ancak, bu süreler işe başlama tarihine, ödenen prim miktarına ve emeklilik yaşına göre değişebilir. Örneğin bazı durumlarda erken emeklilik imkanları veya özel koşullar söz konusu olabilir.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024 08:08Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 08:08