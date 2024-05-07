07 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fenerbahçe'de kadro baştan sona değişiyor! Önce İsmail Kartal sonra 13 ismin üstüne çizik

Fenerbahçe'de kadro baştan sona değişiyor! Önce İsmail Kartal sonra 13 ismin üstüne çizik

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de son haftalarda yaptığı puan kayıplarıyla şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de büyük bir şok yaşanırken, yönetimin radikal kararlar almaya hazırlandığı öğrenildi. İsmail Kartal ve futbolcular eleştiri oklarının hedefi olurken, Kartal dahil olmak üzere 13 futbolcuyla yolların ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024 16:10 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 16:17
  • 1
  • 25
Fenerbahçe’de kadro baştan sona değişiyor! Önce İsmail Kartal sonra 13 ismin üstüne çizik

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

  • 2
  • 25
Fenerbahçe’de kadro baştan sona değişiyor! Önce İsmail Kartal sonra 13 ismin üstüne çizik

Birçok pozisyona giren sarı-lacivertliler, bunları değerlendiremedi ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

  • 3
  • 25
Fenerbahçe’de kadro baştan sona değişiyor! Önce İsmail Kartal sonra 13 ismin üstüne çizik

Mücadele sonrası teknik direktör İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Buraya kazanmak için gelmiştik. Bu akşam oyuncularım elimden gelen her şeyi yaptılar.

  • 4
  • 25
Fenerbahçe’de kadro baştan sona değişiyor! Önce İsmail Kartal sonra 13 ismin üstüne çizik

Bunun için buradaki sorumluluk bütün bana aittir. Bundan sonraki maçlar için de oyuncularımızla birlikte sezon sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

  • 5
  • 25
Fenerbahçe’de kadro baştan sona değişiyor! Önce İsmail Kartal sonra 13 ismin üstüne çizik

Şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşayan F.Bahçe'ye, kalan maçların hepsini kazanması yetmiyor.