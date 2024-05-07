07 Mayıs 2024, Salı
Fenerbahçe'de kadro baştan sona değişiyor! Önce İsmail Kartal sonra 13 ismin üstüne çizik
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de son haftalarda yaptığı puan kayıplarıyla şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de büyük bir şok yaşanırken, yönetimin radikal kararlar almaya hazırlandığı öğrenildi. İsmail Kartal ve futbolcular eleştiri oklarının hedefi olurken, Kartal dahil olmak üzere 13 futbolcuyla yolların ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 07.05.2024 16:10 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 16:17
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