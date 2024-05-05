Türkiye’nin en kalabalık ilçe haritası çıktı! İl kadar nüfusa sahipler: İşte plaka plaka sıralama

Türkiye'nin 81 iline bağlı 922 ilçe arasında, İstanbul'un bir ilçesi öne çıkıyor: Nüfusuyla sadece İstanbul'un değil, ülkenin birçok şehrini de geride bırakan bu ilçe, Türkiye'nin en kalabalık ve yoğun bölgelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Şehir merkezindeki hızlı kentsel dönüşüm ve göç akışı, bu ilçenin nüfusunu hızla artırarak ülke genelinde bir rekor kırmış durumda. Bu durum, hem ilçenin kendi dinamiklerini hem de Türkiye'nin genel nüfus ve kentleşme trendlerini anlamak açısından önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor.