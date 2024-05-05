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Haberler Galeri Türkiye'nin en kalabalık ilçe haritası çıktı! İl kadar nüfusa sahipler: İşte plaka plaka sıralama

Türkiye'nin en kalabalık ilçe haritası çıktı! İl kadar nüfusa sahipler: İşte plaka plaka sıralama

İstanbul'un en kalabalık ilçesi sonunda belirlendi! Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 verilerine göre, ülke genelinde 81 il ve 922 ilçe bulunuyor. Ancak İstanbul'da yer alan bir ilçe, nüfus bakımından ülkenin birçok şehrini geride bırakacak kadar kalabalık çıktı. İşte o ilçenin nüfusu:

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024 16:14 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 16:14
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Türkiye’nin en kalabalık ilçe haritası çıktı! İl kadar nüfusa sahipler: İşte plaka plaka sıralama

Türkiye'nin 81 iline bağlı 922 ilçe arasında, İstanbul'un bir ilçesi öne çıkıyor: Nüfusuyla sadece İstanbul'un değil, ülkenin birçok şehrini de geride bırakan bu ilçe, Türkiye'nin en kalabalık ve yoğun bölgelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Şehir merkezindeki hızlı kentsel dönüşüm ve göç akışı, bu ilçenin nüfusunu hızla artırarak ülke genelinde bir rekor kırmış durumda. Bu durum, hem ilçenin kendi dinamiklerini hem de Türkiye'nin genel nüfus ve kentleşme trendlerini anlamak açısından önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor.

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Türkiye’nin en kalabalık ilçe haritası çıktı! İl kadar nüfusa sahipler: İşte plaka plaka sıralama

İŞTE TÜRKİYE'NİN NÜFUS REKORU KIRAN İLÇELERİ!

İstanbul - Pendik İlçesi: 741 bin 895 kişi

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Türkiye’nin en kalabalık ilçe haritası çıktı! İl kadar nüfusa sahipler: İşte plaka plaka sıralama

Ankara - Keçiören İlçesi: 942 bin 884 kişi

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Türkiye’nin en kalabalık ilçe haritası çıktı! İl kadar nüfusa sahipler: İşte plaka plaka sıralama

Gaziantep - Şahinbey İlçesi: 936 bin 351 kişi

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Türkiye’nin en kalabalık ilçe haritası çıktı! İl kadar nüfusa sahipler: İşte plaka plaka sıralama

Gaziantep - Şehitkamil İlçesi: 839 bin 553 kişi