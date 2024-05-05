05 Mayıs 2024, Pazar
Türkiye'nin en kalabalık ilçe haritası çıktı! İl kadar nüfusa sahipler: İşte plaka plaka sıralama
İstanbul'un en kalabalık ilçesi sonunda belirlendi! Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 verilerine göre, ülke genelinde 81 il ve 922 ilçe bulunuyor. Ancak İstanbul'da yer alan bir ilçe, nüfus bakımından ülkenin birçok şehrini geride bırakacak kadar kalabalık çıktı. İşte o ilçenin nüfusu:
Giriş Tarihi: 05.05.2024 16:14 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 16:14
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