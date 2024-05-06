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EKPSS kura başvuru ekranı 2024 | EKPSS ÖSYM kura başvuru nasıl yapılır? İşte şartları ve tarihleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
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EKPSS kura başvuru ekranı 2024 | EKPSS ÖSYM kura başvuru nasıl yapılır? İşte şartları ve tarihleri...

Son dakika haberleri... EKPSS kura başvuru şartları, engelli adaylar arasında merakla takip ediliyor. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılan adaylar, kura çekimi için geri sayıma başladı. ÖSYM Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kura başvuru ekranını erişime açtı. İşte başvurulara ilişkin detaylar...

ÖSYM'nin düzenlediği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), 28 Nisan tarihinde gerçekleşti ve tam 115 bin aday sınava katıldı. Şimdi ise adaylar, kura başvurusu süreci hakkında bilgi arayışına girmiş durumda. Kura çekimi için geri sayımın başlamasıyla birlikte, adaylar ÖSYM'nin resmi kanallarından nasıl başvuru yapacaklarına dair detayları öğrenmek için yoğun bir şekilde araştırma yapıyorlar.

EKPSS BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM takvimine göre Kuraya başvuracak adayların başvuruları 6-21 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacaktır. ( Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru 4-5 Haziran 2024 tarihleri arasında alınacaktır.)

EKPSS BAŞVURU EKRANINA EİŞMEK İÇİN TIKLAYIN!

EKPSS KURA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Daha önce ÖMSS/EKPSS'ye başvuran ve engel durumuna ilişkin bilgilerinde değişiklik bulunmayan adaylar için tekrar Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi DÜZENLENMEYECEKTİR. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı olan ve eğitim bilgilerinde değişiklik bulunmayan adaylar ÖSYM'nin internet sitesinden 2024 EKPSS/KURA'ya başvurularını bireysel olarak yapabileceklerdir.

İlk defa sınava girecek adaylar, EKPSS veya kuraya başvuracak adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde EKPSS/KURA için gereken engel grubu bilgisi bulunmayan veya EKPSS/KURA engel grubu bilgisinde değişiklik olan adaylar için Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi düzenlenecektir.

Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi, her aday için görevli tarafından 3 nüsha düzenlenerek aday ve görevli tarafından imzalanacaktır (İmza atamayacak durumda olan engelli adaylar için imza alanına uyarı yazınız.) 3 nüsha olarak düzenlenen ve imzalanan bu belgenin bir nüshası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünde, bir nüshası adayda kalacaktır. Diğer nüsha ise aday tarafından başvurunun yapıldığı ÖSYM Başvuru Merkezi görevlisine teslim edilecektir.

Kuraya başvuracak adaylar için düzenlenen Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesinde adayın sadece engel grubu yazılacak, engeline ilişkin diğer bilgiler boş bırakılacaktır.

EKPSS KURA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48'inci maddesi 7'inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecektir. EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabilecektir.

2024-Kura'ya başvuracak adayların Ek'te yer alan 2024-EKPSS/Kura Başvuru Kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2024 EKPSS BAŞVURU KILAVUZUNA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN!

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