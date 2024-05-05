05 Mayıs 2024, Pazar
Ehliyet müjdesi! A-B-C-D-E sınıf sürücüler için artık daha basit
Son dönemde yapılan düzenlemelerle, ehliyet alım süreci özellikle genç sürücüler için daha ulaşılabilir ve esnek hale getirildi. Bu yeni düzenlemelerin amacı, sürücü adaylarının iş ve eğitim hayatlarıyla uyumlu bir şekilde ehliyet sahibi olmalarını sağlamaktır. Gerçekleştirilen değişiklikler sayesinde, ehliyet alma süreci artık daha kullanıcı dostu ve verimli bir yapıya sahiptir.
Giriş Tarihi: 05.05.2024 12:32 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 12:37
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7