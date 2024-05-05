Ehliyet müjdesi! A-B-C-D-E sınıf sürücüler için artık daha basit

Son dönemde yapılan düzenlemelerle, ehliyet alma süreci genç sürücü adaylarına yönelik daha esnek hale getiriliyor. Sürücü kursları artık ders saatleri ve sınav tarihleri konusunda daha esnek bir yapıya kavuşturularak gençlerin ehliyet alma sürecine daha kolay katılım sağlanması hedefleniyor. Bu sayede, iş ve eğitim hayatıyla meşgul olan gençler, ehliyet alım sürecine daha uygun bir şekilde katılabilecekler.