Müge Anlı'da günlerce konuşulmuştu! Bedriye Kılıç cinayetinde flaş gelişme! Cansız bedeni...

Konya'da yaşayan Bedriye Kılıç, 6 Temmuz'da ansızın kayboldu ve ortaya çıkan tek şüpheli, eşi Tayfur Kılıç oldu. Olay, Müge Anlı'nın programında gündeme taşındı ve bu süreçte dehşet verici detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan Tayfur Kılıç, eşini öldürdüğünü ve cesedini uçurumdan attığını itiraf etti. Türkiye'nin günlerce konuştuğu bu olayda, yeni bir gelişme yaşandı. Peki, Bedriye Kılıç cesedi bulundu mu? İşte detaylar...