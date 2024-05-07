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Müge Anlı'da günlerce konuşulmuştu! Bedriye Kılıç cinayetinde flaş gelişme! Cansız bedeni...

Konya'da yaşayan Bedriye Kılıç, 6 Temmuz'da ansızın kayboldu ve ortaya çıkan tek şüpheli, eşi Tayfur Kılıç oldu. Olay, Müge Anlı'nın programında gündeme taşındı ve bu süreçte dehşet verici detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan Tayfur Kılıç, eşini öldürdüğünü ve cesedini uçurumdan attığını itiraf etti. Türkiye'nin günlerce konuştuğu bu olayda, yeni bir gelişme yaşandı. Peki, Bedriye Kılıç cesedi bulundu mu? İşte detaylar...

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 07.05.2024 12:17
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Müge Anlı’da günlerce konuşulmuştu! Bedriye Kılıç cinayetinde flaş gelişme! Cansız bedeni...

Akşehir'de oturan Tayfur Kılıç, geçen yıl 6 Temmuz'da kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan eşi, 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın işe gitmek için evden ayrıldığını ve bir daha dönmediğini belirterek, polise kayıp başvurusunda bulundu.

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Müge Anlı’da günlerce konuşulmuştu! Bedriye Kılıç cinayetinde flaş gelişme! Cansız bedeni...

AİLESİ MÜGE ANLI'DAN YARDIM İSTEDİ

Polisin çalışmasında, Kılıç'ın izine rastlanmadı. Bedriye Kılıç'ın ailesi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'in kapısını çaldı. Hem Tayfur hem de Bedriye Kılıç'ın ailesi 3 hafta boyunca canlı yayında karşılaştı.

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Müge Anlı’da günlerce konuşulmuştu! Bedriye Kılıç cinayetinde flaş gelişme! Cansız bedeni...

Eşini kayıp olmasından sonra pavyona gidip eğlendiği ortaya çıkın Tayfur Kılıç'ın, kızına da 'Annen, kamyoncuya kaçtı' dediği ortaya çıktı. Tayfur Kılıç ise bu yaşananlara rağmen iddiaların gerçek olmadığını açıkladı.

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Müge Anlı’da günlerce konuşulmuştu! Bedriye Kılıç cinayetinde flaş gelişme! Cansız bedeni...

"BOĞUP UÇURUMDAN ATTIM"

Canlı yayındaki çelişkili ifadeleri ve şüpheli tavırlarıyla dikkat çeken Tayfur Kılıç, 28 Ekim'de program sonrası memleketine dönerken Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yolcu otobüsünde gözaltına alındı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden şüpheli koca Tayfur Kılıç, eşini boğarak öldürdükten sonra cesedi uçurumdan attığı anlattı.

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Müge Anlı’da günlerce konuşulmuştu! Bedriye Kılıç cinayetinde flaş gelişme! Cansız bedeni...

"KISKANÇLIK NEDENİYLE YAPTIM" SAVUNMASI!

Emniyete götürülen Kılıç sorgusunda, "Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir-Isparta kara yolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attım" ifadelerini kullandı.