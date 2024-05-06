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Haberler Galeri 45 bin öğretmen ataması yapılacak mı, son durum ne? Kaç bin öğretmen atanacak? 2024 Öğretmen ataması son dakika

45 bin öğretmen ataması yapılacak mı, son durum ne? Kaç bin öğretmen atanacak? 2024 Öğretmen ataması son dakika

45 bin öğretmen ataması yapılacak mı sorusunun cevabı arama motorlarında aratılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in son yaptığı öğretmen ataması açıklamasının ardından gözler bugünkü Kabine Toplantısına çevrildi. Peki kaç bin öğretmen atanacak? İşte öğretmen atamasına ilişkin güncel gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024 14:49 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 14:49
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45 bin öğretmen ataması yapılacak mı, son durum ne? Kaç bin öğretmen atanacak? 2024 Öğretmen ataması son dakika

Öğretmen atamalarıyla ilgili bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in işaret ettiği kritik Kabine Toplantısı bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Toplantının ardından yapılacak olan açıklamada, 2024 yılı içinde yapılacak öğretmen atamalarının sayısı ve atama takvimi netlik kazanacak. Peki öğretmen ataması kontenjanı belli oldu mu? Kaç bin öğretmen atanacak? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

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45 bin öğretmen ataması yapılacak mı, son durum ne? Kaç bin öğretmen atanacak? 2024 Öğretmen ataması son dakika

ÖĞRETMEN ATAMASI SON DAKİKA

Kabinenin bir diğer önemli ana gündem maddesi ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz günlerde A Haber canlı yayınında duyurduğu atama sayısı ve takvimi olacak.

Tekin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte kaç bin öğretmen ataması yapılacağını kararlaştıracak. Toplantı sonrası atama sayısını ve takvimini Başkan Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

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45 bin öğretmen ataması yapılacak mı, son durum ne? Kaç bin öğretmen atanacak? 2024 Öğretmen ataması son dakika

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK MI?

45 bin öğretmen ataması olacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmamaktadır. 7 Mayıs Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın hemen ardından öğretmen atama takviminin ve kontenjan sayısının netleşmesi bekleniyor. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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45 bin öğretmen ataması yapılacak mı, son durum ne? Kaç bin öğretmen atanacak? 2024 Öğretmen ataması son dakika

BAKAN TEKİN'DEN ATAMA MÜJDESİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin Diyarbakır Sur ilçesinde gerçekleştirilen Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda açıklamalarda bulundu.

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45 bin öğretmen ataması yapılacak mı, son durum ne? Kaç bin öğretmen atanacak? 2024 Öğretmen ataması son dakika

Öğretmen atamalarına ilişkin Pazartesi gününü işaret eden Bakan Tekin, "Muhtemelen pazartesi günü hem atanacak öğretmen sayısı hem de branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur." değerlendirmesinde bulundu.