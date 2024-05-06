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45 bin öğretmen ataması yapılacak mı, son durum ne? Kaç bin öğretmen atanacak? 2024 Öğretmen ataması son dakika
45 bin öğretmen ataması yapılacak mı sorusunun cevabı arama motorlarında aratılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in son yaptığı öğretmen ataması açıklamasının ardından gözler bugünkü Kabine Toplantısına çevrildi. Peki kaç bin öğretmen atanacak? İşte öğretmen atamasına ilişkin güncel gelişmeler...
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Giriş Tarihi: 06.05.2024 14:49Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 14:49