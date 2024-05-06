45 bin öğretmen ataması yapılacak mı, son durum ne? Kaç bin öğretmen atanacak? 2024 Öğretmen ataması son dakika

Öğretmen atamalarıyla ilgili bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in işaret ettiği kritik Kabine Toplantısı bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Toplantının ardından yapılacak olan açıklamada, 2024 yılı içinde yapılacak öğretmen atamalarının sayısı ve atama takvimi netlik kazanacak. Peki öğretmen ataması kontenjanı belli oldu mu? Kaç bin öğretmen atanacak? İşte konuya ilişkin merak edilenler...