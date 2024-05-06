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Kurbanlık Fiyatları 2024 | Koyun, keçi kurbanlık bedeli ne kadar, kaç TL? Küçükbaş hisseleri...
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, vatandaşlar dini vecibelerini yerine getirmek üzere kurbanlık arayışına girmiş durumdalar. Her yıl olduğu gibi, bu yılın kurbanlık fiyatları da büyük bir merak konusu haline geldi. Önceki yılın fiyatlarına ve ekonomik değişimlere bakıldığında 2024 yılında beklenen kurbanlık fiyatları üzerine yapılan araştırmalar, vatandaşlar arasında yoğun ilgi görüyor.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024 12:30Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 12:30