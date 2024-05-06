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Kurbanlık Fiyatları 2024 | Koyun, keçi kurbanlık bedeli ne kadar, kaç TL? Küçükbaş hisseleri...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, vatandaşlar dini vecibelerini yerine getirmek üzere kurbanlık arayışına girmiş durumdalar. Her yıl olduğu gibi, bu yılın kurbanlık fiyatları da büyük bir merak konusu haline geldi. Önceki yılın fiyatlarına ve ekonomik değişimlere bakıldığında 2024 yılında beklenen kurbanlık fiyatları üzerine yapılan araştırmalar, vatandaşlar arasında yoğun ilgi görüyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024 12:30 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 12:30
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Kurbanlık Fiyatları 2024 | Koyun, keçi ve sığır kurbanlık bedeli ne kadar, kaç TL? Küçükbaş, büyükbaş hisseleri...

2024 Kurban Bayramı'na yaklaşırken, Müslümanlar kurbanlık arayışlarına şimdiden başladı. Ancak birçoğu, vekaletle kurban kesme ibadetini gerçekleştirecekleri için kesim bedeli hakkında da bilgi sahibi olmak istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, bu yıl için vekalet ücreti de netleşti.

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Kurbanlık Fiyatları 2024 | Koyun, keçi ve sığır kurbanlık bedeli ne kadar, kaç TL? Küçükbaş, büyükbaş hisseleri...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıl için vekâletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlenmiştir" dedi.

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Kurbanlık Fiyatları 2024 | Koyun, keçi kurbanlık bedeli ne kadar, kaç TL? Küçükbaş hisseleri...

Tüm İllerde Kurban Bağış Stantları Kurulacak!

Erbaş, 2023'te Türkiye Diyanet Vakfına emanet edilen 745 bin 535 hisse kurbanın yurt içinde 79 il, yurt dışındaysa ise 47 ülke 280 bölgede vakfın gönüllü ve görevlilerin gözetiminde kesilerek 34 milyon 667 bin 378 kişiye ulaştırıldığını söyledi.

31 yıllık süreçte hayırseverlerin vekalet verdiği toplam 4 milyon 662 bin 258 hisse kurbanın kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirten Başkan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

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Kurbanlık Fiyatları 2024 | Koyun, keçi kurbanlık bedeli ne kadar, kaç TL? Küçükbaş hisseleri...

"Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, ülkemizin her bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ve birçok ülkedeki mazlum, mağdur ve muhtaçlara da milletimizin iyilik elini uzatmaya devam edecektir. Bu yıl için vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlenmiştir.

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Kurbanlık Fiyatları 2024 | Koyun, keçi kurbanlık bedeli ne kadar, kaç TL? Küçükbaş hisseleri...

Vatandaşlarımız, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılabilecekleri gibi www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden de bağış yapabileceklerdir. Cep telefonlarına indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilirler. Vatandaşlarımız, vekaletle kurban kesimi hususunda detaylı bilgiyi 0 312 416 90 00 numaralı telefondan alabilir. Bunlarla birlikte vatandaşlarımızın bağışlarını kolaylıkla yapabilmeleri için tüm illerimizde ve pek çok ilçe merkezinde 1003 şubemiz aracılığıyla şehirlerimizin önemli noktalarına kurban bağış stantları kurulacaktır."