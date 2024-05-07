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Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu sözleriyle ateş püskürdü! 20 tane çocuğu mu var? İşte o paylaşım...

Gündemde bomba etkisi yaratan babalık davası, yeni gelişmelerle adeta Yeşilçam filmlerini aratmayan bir hikayeye dönüşüyor. Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu, "Ablamın babası da ünlü bir gazeteci" şeklinde bir açıklama yapmış ve bu ismin Uğur Dündar olduğunu öne sürmüştü. Ancak, Uğur Dündar, Adli Tıp Kurumu raporuyla bu iddiaları yalanladı. Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Nebioğlu, babası Metin Akpınar'a sitem etti. Nebioğlu, babasının 20. çocuğu olduğunu söyledi. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024 15:07 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 15:07
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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu sözleriyle ateş püskürdü! 20 tane çocuğu mu var? İşte o paylaşım...

82 yaşındaki ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın, Suphiye Orancı ile olan evlilik dışı ilişkisinden 2 kızı ve 2 torunu olduğu, yıllarca sakladığı iddiası, Türkiye gündemine bomba gibi düştü.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu sözleriyle ateş püskürdü! 20 tane çocuğu mu var? İşte o paylaşım...

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Bu durum mahkeme raporu ile kanıtlandı. Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'nın evlilik dışı ilişkilerinden 4 çocuğu bulunduğunu açıkladı. Ablası Dilara Gülatan'ın da babasının Uğur Dündar olduğunu belirtti. Evli ve 2 çocuk annesi olan Dilara Gülatan tüm Türkiye tarafından merak edilirken, sessizliğini bozdu.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu sözleriyle ateş püskürdü! 20 tane çocuğu mu var? İşte o paylaşım...

2. KIZI OLARAK DÜNYAYA GELDİ

Dilara Gülatan, evlilik dışı 4 çocuk doğuran İstanbullu göçmen bir ailenin kızı olan Suphiye Orancı'nın 2. kızı olarak dünyaya geldi. Bir ablası vardı, bir de Metin Akpınar'ın ikizleri olan Duygu ve Sevgi Nebioğlu isimli iki kardeşi. Gülatan, 2022'de babası olduğu iddia edilen Dündar ile irtibat kurmaya karar verdi. Görüşme girişimi geri çevrilince Aile Mahkemesi'ne başvurdu, Dündar'ın babası olduğunun tespitini istedi. Uğur Dündar ise Dilara Gülatan'ın kızı olduğu yönündeki iddiaları Adli Tıp Kurumu raporuyla yalanladı. İlerleyen günlerde, raporda ihmaller olduğu ortaya çıktı.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu sözleriyle ateş püskürdü! 20 tane çocuğu mu var? İşte o paylaşım...

Annesi Suphiye Orancı'ya ulaşabilmek için harekete geçen Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz haftalarda Müge Anlı'nın programına katıldı.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu sözleriyle ateş püskürdü! 20 tane çocuğu mu var? İşte o paylaşım...

Programa bağlanan Supiye Orancı'nın arkadaşı olduğunu iddia eden Zeynep isimli kişinin Orancı'ya yönelik 'çalışan kadındı' sözleri Nebioğlu'nu oldukça üzmüştü. Nebioğlu, annesinin bu şekilde bir insan olmadığını belirterek, bu sözleri söyleten kişinin babası Metin Akpınar olabileceğine işaret etti.