07 Mayıs 2024, Salı
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu sözleriyle ateş püskürdü! 20 tane çocuğu mu var? İşte o paylaşım...
Gündemde bomba etkisi yaratan babalık davası, yeni gelişmelerle adeta Yeşilçam filmlerini aratmayan bir hikayeye dönüşüyor. Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu, "Ablamın babası da ünlü bir gazeteci" şeklinde bir açıklama yapmış ve bu ismin Uğur Dündar olduğunu öne sürmüştü. Ancak, Uğur Dündar, Adli Tıp Kurumu raporuyla bu iddiaları yalanladı. Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Nebioğlu, babası Metin Akpınar'a sitem etti. Nebioğlu, babasının 20. çocuğu olduğunu söyledi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 07.05.2024 15:07 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 15:07
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