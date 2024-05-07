Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu sözleriyle ateş püskürdü! 20 tane çocuğu mu var? İşte o paylaşım...

2. KIZI OLARAK DÜNYAYA GELDİ

Dilara Gülatan, evlilik dışı 4 çocuk doğuran İstanbullu göçmen bir ailenin kızı olan Suphiye Orancı'nın 2. kızı olarak dünyaya geldi. Bir ablası vardı, bir de Metin Akpınar'ın ikizleri olan Duygu ve Sevgi Nebioğlu isimli iki kardeşi. Gülatan, 2022'de babası olduğu iddia edilen Dündar ile irtibat kurmaya karar verdi. Görüşme girişimi geri çevrilince Aile Mahkemesi'ne başvurdu, Dündar'ın babası olduğunun tespitini istedi. Uğur Dündar ise Dilara Gülatan'ın kızı olduğu yönündeki iddiaları Adli Tıp Kurumu raporuyla yalanladı. İlerleyen günlerde, raporda ihmaller olduğu ortaya çıktı.