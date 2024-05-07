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Haberler Galeri Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi! Dünya yıldızı isim Galatasaray'a geliyor

Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi! Dünya yıldızı isim Galatasaray'a geliyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de bitime 3 maç kala Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkaran Galatasaray, şampiyonluğa adım adım yürümeye devam ederken; diğer taraftan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor. Okan Buruk'un sezon başında çok istediği ancak transferi gerçekleşmeyen dünya yıldızı isim için bir kez daha devreye girildi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 11:56
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Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Dünya yıldızı isim Galatasaray’a geliyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesine devam ediyor.

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Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Dünya yıldızı isim Galatasaray’a geliyor

Sarı-kırmızılı ekip son olarak ligin 35. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile karşılaştı.

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Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Dünya yıldızı isim Galatasaray’a geliyor

Cimbom evinde oynadığı mücadeleyi 6-1 kazandı.

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Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Dünya yıldızı isim Galatasaray’a geliyor

Galatasaray'da golleri Hakim Ziyech(2), Dries Mertens(2) ve Mauro Icardi (2) kaydetti.

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Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Dünya yıldızı isim Galatasaray’a geliyor

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip puanını 96'ya yükseltti.