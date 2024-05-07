Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi! Dünya yıldızı isim Galatasaray'a geliyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de bitime 3 maç kala Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkaran Galatasaray, şampiyonluğa adım adım yürümeye devam ederken; diğer taraftan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor. Okan Buruk'un sezon başında çok istediği ancak transferi gerçekleşmeyen dünya yıldızı isim için bir kez daha devreye girildi. İşte detaylar...