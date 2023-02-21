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2023 Bafta Ödülleri'nde Türkiye'ye destek! Asrın felaketine kurdeleli dayanışma mesajı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.02.2023
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2023 Bafta Ödülleri’nde Türkiye’ye destek! Asrın felaketine kurdeleli dayanışma mesajı

İngiltere’nin Oscar’ı olarak bilinen 2023 Bafta Ödülleri’ne Türkiye’deki asrın felaketi damga vurdu. Gecede ‘En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü alan Cate Blanchett gibi birçok yıldız, kıyafetlerine mavi kurdele iliştirerek depremde dayanışma mesajı verdi.

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA), bu yılki sahiplerini buldu. İngiltere'nin Oscar'ı olarak bilinen 2023 BAFTA Ödülleri'nde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler, mavi kurdeleyle anıldı. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Cate Blanchett, kıyafetine mavi kurdele iliştirerek depremde dayanışma mesajı gönderdi. Aftersun filminin yönetmeni Charlotte Wells, ödül konuşmasında filmde yer alan Türk ekibe teşekkürlerini iletti.




TÜRK EKİBE ÖZEL TEŞEKKÜR
Dayanışma mesajı vermek için kıyafetine mavi kurdele takan Wells, "Ekibimizin çoğu Türk'tü. O ülkede depremden etkilenmeyen herhangi biri olduğunu düşünmüyorum" dedi. Aftersun, bir kız çocuğunun babasıyla birlikte Türkiye'de yaptığı tatili konu alıyor. Öte yandan bu yılki BAFTA'ya All Quiet On The Western Front filmi damga vurdu ve yedi ödül birden aldı.




En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Tar filminin başrol oyuncusu Cate Blanchett de mavi kurdele takan isimler arasındaydı.




Charlotte Wells, ödül konuşmasında Türkiye'de yaşanan deprem felaketini hatırlatırken duygusal anlar yaşadı.




İngiliz aktris Sophie Turner




İrlandalı aktör Colin Farrell




Alman aktör Albrecht Schuch




Amerikalı aktris Angela Bassett




İngiliz oyuncu Emma Thompson ve yapımcı eşi Greg Wise, Türkiye'ye destek için yapılan 'kurdele' hareketinin öncüsü.

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