2023 Bafta Ödülleri’nde Türkiye’ye destek! Asrın felaketine kurdeleli dayanışma mesajı

TÜRK EKİBE ÖZEL TEŞEKKÜR

Dayanışma mesajı vermek için kıyafetine mavi kurdele takan Wells, "Ekibimizin çoğu Türk'tü. O ülkede depremden etkilenmeyen herhangi biri olduğunu düşünmüyorum" dedi. Aftersun, bir kız çocuğunun babasıyla birlikte Türkiye'de yaptığı tatili konu alıyor. Öte yandan bu yılki BAFTA'ya All Quiet On The Western Front filmi damga vurdu ve yedi ödül birden aldı.