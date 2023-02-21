Deprem dezenformasyonları böyle yayılıyor! Hatay'daki depremi Diyarbakır'daki görüntülerle servis edip kaos ortamı oluşturdular

Hatay'da akşam saatlerinde meydana gelen ve 6.4 ve 5.8'lik 3 dakika aralıklı depremler sonrası, sosyal medya manipülatörleri yeniden piyasaya çıktı. Hatay'da çekildiği öne sürülen ve "Hatay'da vatandaşlar, çöken bir binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu" başlığı altında servis edilen görüntülerin, Kahramanmaraş'taki 7.7'lik ilk deprem sonrasında Diyarbakır'da çekildiği ortaya çıktı. Yalanı yayan sosyal medya hesaplarının bugüne kadarki deprem provokasyonlarında başı çeken hesaplar olması ise dikkat çekti.