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Deprem dezenformasyonları böyle yayılıyor! Hatay'daki depremi Diyarbakır'daki görüntülerle servis edip kaos ortamı oluşturdular

Hatay'da akşam saatlerinde meydana gelen ve 6.4 ve 5.8'lik 3 dakika aralıklı depremler sonrası, sosyal medya manipülatörleri yeniden piyasaya çıktı. Hatay'da çekildiği öne sürülen ve "Hatay'da vatandaşlar, çöken bir binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu" başlığı altında servis edilen görüntülerin, Kahramanmaraş'taki 7.7'lik ilk deprem sonrasında Diyarbakır'da çekildiği ortaya çıktı. Yalanı yayan sosyal medya hesaplarının bugüne kadarki deprem provokasyonlarında başı çeken hesaplar olması ise dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 21.02.2023 01:08 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 01:37
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Deprem dezenformasyonları böyle yayılıyor! Hatay’daki depremi Diyarbakır’daki görüntülerle servis edip kaos ortamı oluşturdular

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 11 şehir büyük yıkım yaşadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Deprem dezenformasyonları böyle yayılıyor! Hatay’daki depremi Diyarbakır’daki görüntülerle servis edip kaos ortamı oluşturdular

Depremin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay'da akşam saatlerinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki yeni deprem daha meydana geldi.

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Deprem dezenformasyonları böyle yayılıyor! Hatay’daki depremi Diyarbakır’daki görüntülerle servis edip kaos ortamı oluşturdular

20.00 sularında Defne ilçesinde meydana gelen 6.4 ve 20.07'de Samandağ'daki depremlerde ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti 213 kişi de yaralandı.

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Deprem dezenformasyonları böyle yayılıyor! Hatay’daki depremi Diyarbakır’daki görüntülerle servis edip kaos ortamı oluşturdular

SOSYAL MEDYA MANİPÜLATÖRLERİ DEVREDE

Depremler sonrası, sosyal medya manipülatörleri yeniden piyasaya çıktı.

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Deprem dezenformasyonları böyle yayılıyor! Hatay’daki depremi Diyarbakır’daki görüntülerle servis edip kaos ortamı oluşturdular

Hatay'da çekildiği öne sürülen ve "Hatay'da vatandaşlar, çöken bir binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu" başlığı altında servis edilen görüntülerin Diyarbakır'da çekildiği ortaya çıktı.