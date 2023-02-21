HaberlerGaleriDeprem bölgesinde istihdam ve sosyal güvenlik seferberliği! Toplum yararına işlerde 19 bin kontenjan açıldı
Deprem bölgesinde istihdam ve sosyal güvenlik seferberliği! Toplum yararına işlerde 19 bin kontenjan açıldı
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açto. Asrın felaketinin ardından bölgenin yaralarını sarmak amacıyla istihdam ve sosyal güvenlik desteklerinde de seferberlik ilan edildi. Toplum yararına işlerde 19 bin kontenjan açıldı. Kısa çalışma başvuruları alınmaya başladı. Ödenekte uygunluk denetimi beklenmeyecek. Kısa çalışma şartlarına uymayana nakdi ücret desteği verilecek. İş göremezlik ödenekleri otomatik yatırılacak.