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Haberler Galeri Deprem bölgesinde istihdam ve sosyal güvenlik seferberliği! Toplum yararına işlerde 19 bin kontenjan açıldı

Deprem bölgesinde istihdam ve sosyal güvenlik seferberliği! Toplum yararına işlerde 19 bin kontenjan açıldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açto. Asrın felaketinin ardından bölgenin yaralarını sarmak amacıyla istihdam ve sosyal güvenlik desteklerinde de seferberlik ilan edildi. Toplum yararına işlerde 19 bin kontenjan açıldı. Kısa çalışma başvuruları alınmaya başladı. Ödenekte uygunluk denetimi beklenmeyecek. Kısa çalışma şartlarına uymayana nakdi ücret desteği verilecek. İş göremezlik ödenekleri otomatik yatırılacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 21.02.2023 06:56 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 06:56
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Deprem bölgesinde istihdam ve sosyal güvenlik seferberliği! Toplum yararına işlerde 19 bin kontenjan açıldı

Türkiye İş Kurumu üzerinden Olağanüstü Hal bölgesi valiliklerine 1.4 milyar lira ödenek aktarılarak, 19 bin kişilik Toplum Yararına Program (TYP) kontenjanı tahsis edildi.

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Deprem bölgesinde istihdam ve sosyal güvenlik seferberliği! Toplum yararına işlerde 19 bin kontenjan açıldı

Depremden etkilenen işyerleri için kısa çalışma uygulaması devreye alınarak bölgesel kriz sebepli çalışma başvurularının alınmasına yönelik hazırlık tamamlandı. Ödenek için uygunluk denetimi beklenmeyecek, hak sahipliği şartı tutmayanlara da nakdi ücret desteği sağlanacak.

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Deprem bölgesinde istihdam ve sosyal güvenlik seferberliği! Toplum yararına işlerde 19 bin kontenjan açıldı

TOPLUM YARARINA ÇALIŞACAKLAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, depremlerin ardından afet bölgelerindeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak, yaralarını sarmak için bir dizi tedbiri hızlı şekilde yaşama geçirdi. Hizmetlerde aksaklık yaşanmaması için bölgeye yönetici ve uzman personel desteği sağlandı.

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Deprem bölgesinde istihdam ve sosyal güvenlik seferberliği! Toplum yararına işlerde 19 bin kontenjan açıldı

Bölgedeki Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) il müdürlüklerince sunulması gereken hizmetler, merkezin veya deprem bölgesi dışında kalan diğer illerde yer alan hizmet birimlerinin sorumluluğuna devredildi. İŞKUR depremden etkilenen 10 il için Olağanüstü Hal bölgesi valiliklerine 16 bin kişilik toplum yararına program kontenjanı tahsis etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın afet bölgesinden diğer illere naklettiği çocuk, engelli, kadın, yaşlılara yönelik hizmetlerin sürdürülmesi için de 30 ile bin 750, Aydın ve Mersin'e de bin 200 olmak üzere toplamda toplum yararına program kapsamında yaklaşık 19 bin kontenjan sağlandı.

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Deprem bölgesinde istihdam ve sosyal güvenlik seferberliği! Toplum yararına işlerde 19 bin kontenjan açıldı

KATILIM KOŞULLARI YENİLENDİ

Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen OHAL illerinde depremzedelere daha etkin ve kapsayıcı hizmet sunmak amacıyla toplum yararına programlara katılım şartları da yeniden belirlendi.