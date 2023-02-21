Deprem bölgesinde istihdam ve sosyal güvenlik seferberliği! Toplum yararına işlerde 19 bin kontenjan açıldı

Bölgedeki Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) il müdürlüklerince sunulması gereken hizmetler, merkezin veya deprem bölgesi dışında kalan diğer illerde yer alan hizmet birimlerinin sorumluluğuna devredildi. İŞKUR depremden etkilenen 10 il için Olağanüstü Hal bölgesi valiliklerine 16 bin kişilik toplum yararına program kontenjanı tahsis etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın afet bölgesinden diğer illere naklettiği çocuk, engelli, kadın, yaşlılara yönelik hizmetlerin sürdürülmesi için de 30 ile bin 750, Aydın ve Mersin'e de bin 200 olmak üzere toplamda toplum yararına program kapsamında yaklaşık 19 bin kontenjan sağlandı.