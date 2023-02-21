Kahramanmaraş sonrası şimdi de Hatay depremi! İşte 6,4 büyüklüğündeki depremden acı fotoğraflar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti. Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay merkezli depremde şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 213 kişinin hastanelere sevk edildiğini açıkladı. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, depremin ardından ilgili ekiplerin teyakkuz halinde olduğu ve gelen ihbarlara hızla müdahale edildiği belirtildi. İşte geceye ait fotoğraflar...