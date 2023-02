Bakanlar Başkan Erdoğan’ın talimatıyla deprem bölgelerinde görevde! Hangi bakan nerede? İşte sıcak gelişmeler...

Kurum, 10 ilde 30 vali ve 47 kaymakamın görevlendirildiğini aktararak Gaziantep'teki çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Gaziantep özelinde baktığımızda şu an itibarıyla 581 yıkık binamız var ve depremde can kaybımız 468'e ulaştı, 3 bin 570 yaralı vatandaşımız var. Enkazlardan onları kurtardık ve gerek Gaziantep merkez gerek yakın illerdeki hastanelerimiz, sahra çadırlarımızda tedavi altındalar. İlk andan itibaren emin olun yüzlerce ambulansımız, sağlık personelimiz, UMKE personelimiz bilfiil gerek sahra çadırlarında gerek hastanelerimizde vatandaşımıza her türlü tedavi imkanını sunma gayretiyle çalışıyorlar. Tabii ocaklarımıza ateş düştü, yüreğimizi dağladı ve bu acı tarif edilemez. İnşallah bu süreci ilk 24 saat, şimdi ikinci 24 saate girdik. 72 saat bizim için çok kıymetli. Enkaz altından vatandaşlarımızı biliyorsunuz daha önceki yaşadığımız depremlerde de 100. saatte dahi vatandaşlarımıza ulaşmıştık. Şu an bu manada arama kurtarma ekiplerimiz, UMKE ekiplerimiz, AFAD'ımız koordinasyonunda tüm enkaz alanlarında vatandaşlarımızın yardımına koşuyor ve enkaz altından onları sağ salim çıkarma mücadelesini hep birlikte veriyoruz."