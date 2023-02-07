Bakanlar Başkan Erdoğan’ın talimatıyla deprem bölgelerinde görevde! Hangi bakan nerede? İşte sıcak gelişmeler...

BAKAN DÖNMEZ VE BAKAN YANIK DETAYLARI AKTARDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Adana'da incelemelerde bulundu.

Dönmez, merkez Çukurova ilçesinde yıkılan bir binanın önünde Yanık Çelik ile yaptığı açıklamada, binaların yoğun olarak hasar gördüğü noktada inceleme yaptıklarını söyledi.

Yıkılan 14 katlı binadaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Dönmez, "Yaptığımız incelemelere göre şu anda hemen hemen her binada yeteri kadar arama kurtarma elemanımız ve araç gerecimiz var. Tek temennimiz insanlarımızı sağ salim yıkıntıların içerisinden kurtarabilmek. Adana başta olmak üzere tüm milletimize tekrar geçmiş olsun diyorum." ifadesini kullandı.