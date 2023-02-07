Bakanlar Başkan Erdoğan'ın talimatıyla deprem bölgelerinde görevde! Hangi bakan nerede? İşte sıcak gelişmeler...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen bakanlar, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük depremin hissedildiği toplam 10 ilde görevde. Sahada aktif faaliyet gösteren bakanlar, anbean incelemerine ve sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Peki hangi bakan nerede çalışmaları koordine ediyor?
Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremin yankıları devam ediyor. Bakanlar deprem bölgelerine giderek anbean tüm gelişmeleri takip ediyor.
BAKAN SOYLU DEPREMİN ÜS BÖLGESİNDE
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde incelemelerde bulundu.
Kahramanmaraş'a gelen Bakan Soylu, beraberindeki Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile depremde hasar gören ve yıkılan binalardaki arama-kurtarma faaliyetlerini inceledi.
Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığına geçerek ilgililerden bilgi alan Soylu, çevredeki depremzedelerle de sohbet edip geçmiş olsun dileklerini iletti.
ADALET BAKANI BOZDAĞ DİYARBAKIR'DA SON GELİŞMELERİ AÇIKLADI
Adalet Bakanı ve HSK BAŞKANI Bekir Bozdağ'ın talimatıyla HSK başka illerde görev yapan savcılardan Kahramanmaraş 23, Adıyaman 22 ve Hatay'da 21 olmak 66 ilave savcı görevlendirildi.
BAKAN NEBATİ ŞANLIURFA'DA ENKAZ ALANLARINI İNCELEDİ
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'daki enkaz alanlarında incelemelerde bulundu.
Bakan Nebati, Birecik ilçesinde depremden hasar gören ve yıkılan binalardaki arama kurtarma faaliyetlerini yerinde inceledi.
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Nebati, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Nebati, "Ülke olarak büyük bir felaketle karşılaştık. Devletimizin ve milletimizin gücüyle bu felaketi de atlatacağız inşallah.
Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrardan Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.
BAKAN DÖNMEZ VE BAKAN YANIK DETAYLARI AKTARDI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Adana'da incelemelerde bulundu.
Dönmez, merkez Çukurova ilçesinde yıkılan bir binanın önünde Yanık Çelik ile yaptığı açıklamada, binaların yoğun olarak hasar gördüğü noktada inceleme yaptıklarını söyledi.
Yıkılan 14 katlı binadaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Dönmez, "Yaptığımız incelemelere göre şu anda hemen hemen her binada yeteri kadar arama kurtarma elemanımız ve araç gerecimiz var. Tek temennimiz insanlarımızı sağ salim yıkıntıların içerisinden kurtarabilmek. Adana başta olmak üzere tüm milletimize tekrar geçmiş olsun diyorum." ifadesini kullandı.
"HER TÜRLÜ ÇALIŞMAYI TAM BİR KOORDİNASYON İÇİNDE SÜRDÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ"
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Adana merkezde 6, Tufanbeyli'de bir olmak üzere toplam 7 binanın yıkıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
Depremin hemen akabinde tüm kurum ve kuruluşların sıcağı sıcağına organize olarak gerekli çalışmaları hızlıca başlattığını vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:
"Dolayısıyla şu anda arama kurtarma ekiplerimiz çok hassas ve dikkatli bir biçimde öncelikle göçük altındaki sağ vatandaşlarımızın kurtarılması açısından çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii bu dönemler hassas dönemler. Hepimizin çok üzgün olduğu kısmen bir felaket şoku yaşadığımız dönemler. Ama ben milletimizden özellikle şunu çok rica ediyorum, lütfen sükunetimizi imkanlar el verdiği ölçüde korumaya çalışalım. Arama kurtarma çalışmalarını yapan ekibimiz profesyonel ekipler. Onlara zaman ve mekan bırakalım. Bunun dışında yardım faaliyetleriyle alakalı vatandaşlarımız böyle felaket anlarında çok hızlıca bir araya gelir ve dayanışma duygumuz şükürler olsun ki çok güçlüdür. Yardım faaliyetlerini de ilgili kurumlarımız AFAD başta olmak üzere bakanlığımız bu anlamda ayni yardımlar noktasında lojistik merkezlerimizi hızlıca oluşturdu."
Yanık, yıkımın olduğu yerlerde bireysel hareket etmemenin önemine değinerek, "Hem can kaybının artmaması hem de faaliyetlerin sıhhati bakımından... Dolayısıyla kurum ve kuruluşlarımıza çalışmalarında yardımcı olmak önemli. Arkadaşlarımız, bütün ekiplerimiz elinden gelenin fazlasını ortaya koymaya çalışıyor. Depremin maalesef etkilediği çok geniş bir alan var. Yaklaşık 10 il. Çok ağır etkilenen yerler var. O yüzden her türlü çalışmayı tam bir koordinasyon ve tam bir profesyonellik içinde sürdürmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
BAKAN KURUM'DAN TÜRKİYE'Yİ YASA BOĞAN DEPREM HAKKINDA AÇIKLAMA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem nedeniyle Gaziantep'de can kaybının 468'e, yaralı sayısının 3 bin 570'e çıktığını ifade ederek 581 binanın da yıkıldığını söyledi.
Bakan Kurum, Gaziantep AFAD'da kurulu Deprem Koordinasyon Merkezi'nde İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katıldığı toplantıda deprem sonrası çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Kurum, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık merkezli 7,7 ve sonrasında Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki iki depremin bölgedeki birçok ilin deprem hasarı yaşamasına yol açtığını kaydetti.
Ülke olarak Erzincan depreminden sonra son bir asırda en büyük depremle karşıya olduklarını dile getiren Kurum, 10 ilde doğrudan 13,5 milyon kişiyi etkileyen iki depremin, ortaya koyduğu etkileri açısından son bir asırda yaşanan en büyük felaket olduğunu söyledi.
Kurum, 10 ilde 30 vali ve 47 kaymakamın görevlendirildiğini aktararak Gaziantep'teki çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:
"Gaziantep özelinde baktığımızda şu an itibarıyla 581 yıkık binamız var ve depremde can kaybımız 468'e ulaştı, 3 bin 570 yaralı vatandaşımız var. Enkazlardan onları kurtardık ve gerek Gaziantep merkez gerek yakın illerdeki hastanelerimiz, sahra çadırlarımızda tedavi altındalar. İlk andan itibaren emin olun yüzlerce ambulansımız, sağlık personelimiz, UMKE personelimiz bilfiil gerek sahra çadırlarında gerek hastanelerimizde vatandaşımıza her türlü tedavi imkanını sunma gayretiyle çalışıyorlar. Tabii ocaklarımıza ateş düştü, yüreğimizi dağladı ve bu acı tarif edilemez. İnşallah bu süreci ilk 24 saat, şimdi ikinci 24 saate girdik. 72 saat bizim için çok kıymetli. Enkaz altından vatandaşlarımızı biliyorsunuz daha önceki yaşadığımız depremlerde de 100. saatte dahi vatandaşlarımıza ulaşmıştık. Şu an bu manada arama kurtarma ekiplerimiz, UMKE ekiplerimiz, AFAD'ımız koordinasyonunda tüm enkaz alanlarında vatandaşlarımızın yardımına koşuyor ve enkaz altından onları sağ salim çıkarma mücadelesini hep birlikte veriyoruz."
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI
Bakan Kurum, 10 ilde hasar tespit çalışmalarına dün başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Bilhassa depremin yoğun yaşandığı, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay illeri başta olmak üzere diğer 10 ilimizde de ekiplerimiz bilfiil binalarımızın hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar. Burada da gerek jandarmamızla gerek Milli Savunma Bakanlığımızla eşgüdüm içerisinde, insansız hava araçlarıyla bugün itibarıyla, dün hava şartları elverişli değildi, bugün itibarıyla hava uçuşlarımızı yapacağız ve inşallah bugün akşama genel bir fotoğrafı da enkaz fotoğrafını zaten biliyoruz ama bütün şehirlerdeki hasarı da çıkarma adına süreci yürütüyoruz."
HASARLI BİNA UYARISI
Ana depremin ardından 200'ün üzerinde artçı sarsıntının yaşandığını da hatırlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hasarlı evlerden vatandaşlarımız kesinlikle uzak durmalıdır. Bu noktada geçici barınma alanlarına vatandaşlarımızı barınma ihtiyacını, beslenme ihtiyacını giderecek çalışmaları zaten yürütüyoruz. O yüzden hasarlı binalara asla ve asla içeriye vatandaşımızın girmemesini önemle istirham ediyoruz, rica ediyoruz. Vatandaşımızın trafiğe mümkün olduğunca çıkmaması önemli. Çünkü burada arama kurtarma faaliyetlerini hızlı verebilmemiz adına vatandaşımıza hizmetleri çok daha hızlı ulaştırabilmemiz adına gereksiz trafik yükünden kaçınılmasını önemle rica ediyoruz."
BAKAN KİRİŞÇİ'DEN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINI TAKİP ETTİ
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, deprem bölgesine giderek yıkım yaşanan bölgelerde arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Adana'da iki bölgede yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Sayın Bakanımız Hatay deprem bölgesine hareket halindedir" bilgisine yer verildi.
BAKAN AKAR HATAY'DA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile açıklama yaptı.
Bakan Akar, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay'daki AFAD Koordinasyon Merkezinde açıklama yaptı. Sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olarak çalışmalara başladıklarını belirten Bakan Akar, bunun ilk adımı olarak Bakanlıkta bir kriz merkezi oluşturduklarını hatırlattı. Kriz merkezinin, bütün bölgeye hakim bir şekilde koordinasyon ve çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Bakan Akar, bakanlıklarla yaptıkları çalışma sonucu öncelikli ihtiyacın bir hava yardım koridoru teşkili olduğunu gördüklerini söyledi.
Bakan Akar, A400M uçakları dahil 17 uçakla bir hava yardım koridoru oluşturduklarını ifade ederek bu koridorda ayrıca ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere Akıncı TİHA'ların da görevlendirildiğini belirtti. Helikopterlerin de müsait olan bölgelerde kullanıldığını kaydeden Bakan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hava yardım koridorunu kullanmak suretiyle uçaklarımızla ihtiyaç duyulan bütün personeli, AFAD, sağlık personelini söz konusu bölgelere ulaştırmak için büyük bir gayret gösterdik. Maalesef hava şartlarındaki olumsuzluk nedeniyle ve bazı hava meydanlarımızdaki depremin verdiği hasardan dolayı sıkıntılar olmakla beraber şu ana kadar büyük bir gayretle arkadaşlarımız hava yoluyla ulaştırabilecekleri personel ve malzemeyi yerlerine ulaştırdılar. Ayrıca TSK bünyesindeki İnsani Yardım Tugayımız ve onun bünyesinde bulunan 8 adet Doğal Afet Kurtarma Timi ile Kıbrıs'ta ihtiyaç halinde kullanmak üzere bulundurduğumuz Doğal Afet Yardım Timi de şu anda bölgeye intikal etmiş bulunmakta ve çalışmalarını sürdürmektedir."
KIŞLALARDA YEMEK HAZIRLANDI
Hava şartlarının çok soğuk olması nedeniyle sıcak yemek dağıtımı için gayret gösterdiklerini belirten Bakan Akar, kışla mutfaklarında hazırlanan yemeklerin yaklaşık 15 bin vatandaşa ulaştırıldığını söyledi. TSK'nın sefer stoklarında bulunan malzemelerden 25 seyyar mutfak, banyo ve tuvalet ünitelerini ilgili makamlara vererek kullanılmalarını sağladıklarını dile getiren Bakan Akar, şunları kaydetti:
"Çadır ihtiyacı var. Bu bakımdan da Mehmetçik bu konuda, diğer konularda olduğu gibi çalışmalarını sürdürüyor ve alanda çadırların kurulmasını sağlıyor. Şehir Hastanesindeki hasardan dolayı ihtiyacı karşılamak üzere seyyar sahra hastanesinin bölgede kurulması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın bir zamanda hizmete girecek ve biraz da olsa buradaki sıkıntıyı hafifletmeye gayret gösteriyoruz. Bunun yanı sıra bölgedeki yaralılarımızın hastanelerdeki hasardan dolayı burada bakımlarının mümkün olmayacağını düşünerek bizim TCG İskenderun gemisini görevlendirmek suretiyle, bu gece İskenderun Limanı'na yanaşacak. Ve buradaki bütün yaralıların en kısa zamanda Mersin'deki daha donanımlı hastaneye sevkini mümkün kılacağız."
BÜYÜK FEDAKARLIK GÖSTERİLİYOR
Bakan Akar, Antakya bölgesinde 850-900 Mehmetçiğin vatandaşa yardım sağlamaya çalıştığını aktararak Mehmetçiğin, valiliklerle görüşerek verilen görevleri yerine getirmeye gayret ettiğini söyledi. Bu zor günlerde, milletin bağrından çıkan, 'Peygamber Ocağı' olarak da bilinen TSK'nın büyük bir incelik ve fedakârlıkla vatandaşa yardımcı olabilmek için gayret sarf ettiğini vurgulayan Bakan Akar, Mehmetçiğin emeğini görmezden gelenlerin, duymayanların olduğunu, bunlardan özür beklediklerini kaydetti.
Bakan Akar, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek hep beraber, omuz omuza, olabildiğince çok vatandaşı enkazdan kurtarmak için çalışacaklarının altını çizdi.
BAKAN KOCA BİLGİLERİ PAYLAŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgelerinde 813 ambulans ve 227 UMKE Timi'nin görev yaptığını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Şu an itibarıyla 813 ambulans ve 227 UMKE Timi afet bölgesinde. Sayıları, ülke genelinden bölgeye yeni intikal edenlerle artıyor. Bölgede, Bakanlığımız tarafından görevlendirilen 4 bin 221 sağlık personeli görev yapıyor. Bu sayı da gönüllüler ve görevlendirmelerle artış halinde."
BAKAN KASAPOĞLU OSMANİYE'DE
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremin hissedildiği 10 ilden biri olan Osmaniye'ye gitti. Bakan Kasapoğlu, deprezeleri ziyaret ederken bölgede incelemelerde bulundu.
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ADIYAMAN'DAN İNCELEMELERDE BULUNDU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, depremle ilgili devletin tüm birimleriyle teyakkuz halinde olduklarını belirterek, "Durum ciddi. Buradayız, uğraşacağız. Milletimizle, vatandaşımızla birlikteyiz." dedi.
BAKAN ERSOY VE BAKAN ÖZER DEPREM BÖLGESİNDE
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremin ardından Malatya'ya giden Milli Eğitim Bakanı Özer ve Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, bölgede incelemelerini sürdürüyor.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin ardından merkezdeki incelemelere katılan Özer, vatandaşlarla bir araya gelerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Bakan Özer, Bakan Ersoy, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Van Valisi Ozan Balcı ile akşam saatlerinde Yeşilçam tesislerindeki vatandaşları ziyaret etti.
Burada vatandaşlarla görüşen Özer ve Ersoy, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu, tüm ihtiyaçların devlet tarafından karşılanacağını ifade etti.
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