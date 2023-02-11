Balıkesir’de KORKUTAN DEPREM! 8 Şubat Bursa’da deprem mi oldu? 4.1 büyüklüğündeki deprem Bursa ve çevre illerden hissedildi! Yaralı var mı? Son durum ne?

Son dakika haberi... Merkez üssü Gaziantep olan 7.4'lük depremin hemen ardından bir deprem de Balıkesir'de meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki deprem Bursa ve çevre illerden hissedildi. Vatandaşlar son durumun ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Peki Balıkesir depremi yaralı var mı? Balıkesir depremi nerelerden hissedildi?