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Son dakika | Edanur Gezer davası | 4 İBB çalışanı hakkında gözaltı kararı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
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Son dakika | Edanur Gezer davası | 4 İBB çalışanı hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi... İstanbul Küçükçekmece’de beş yaşındaki Edanur Gezer’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan fakat daha sonra kapatılmayan su dolu çukura düşüp öldüğü soruşturmayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İBB’de çalışan 2’si kepçe operatörü, 1’i işçi, 1’i mühendis toplam dört kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aranan 3 kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybetmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda, Eda Nur Gezer'in yaşamını yitirmesiyle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç AŞ'de görevli mühendis Furkan K, kepçe operatörü Sezai A. ile tesisat ustası Fayık C'yi gözaltına aldı.

Diğer şüpheliyi gözaltına almaya yönelik çalışmalar sürüyor.


OLAY
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitmişti.
Ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in buraya düşerek hayatını kaybettiğini belirlemişti.
İBB olaya ilişkin yaptığı açıklamada, kendi bünyelerinde idari soruşturma başlattıklarını duyurmuştu.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmişti.

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