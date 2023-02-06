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THY deprem bölgesine ek seferler hazırlıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2023
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THY deprem bölgesine ek seferler hazırlıyor

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan 7,4'lük depremin ardından THY'nin ek seferler hazırladığını açıkladı. Yahya Üstün, depremden etkilenen bölgelere uçuşu olan yolculara ücretsiz iptal ve değişiklik hakkını tanındığını söyledi.

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