Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde hissedildi | Başkan Erdoğan bölgedeki belediye başkanlarını aradı
Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. 10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük hasar var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremde şu ana kadar 10 ilde 284 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 323 kişinin yaralandığını bildirdi. Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle, Adana, Osmaniye ve Kilis belediye başkanları ile Kilis Valisi Recep Soytürk'ü arayarak bilgi aldı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.
7,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.
Deprem başta Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Bölgede artçılar devam ediyor. İşte dakika dakika sıcak gelişmeler...
AFAD 7,7 OLARAK GÜNCELLEDİ
12.50 AFAD, saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü ayrıntılı sismolojik çalışmalar sonrası 7,7 olarak revize etti.
BAŞKAN ERDOĞAN BELEDİYE BAŞKANLARINI ARADI
12:30 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Kilis Valisi Recep Soytürk ile Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan görüşmelerde, depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.
12.00 Türkiye Bankalar Birliği, depremden etkilenen müşterilerin talepleri halinde, bankalara olan vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçlarının vadesinin bugünden itibaren 6 ay sonraya kadar ötelenmesine karar verildiğini duyurdu.
11.48 Bakan Akar: "Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz" dedi.
11.44 Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
11.36 YÖK, depremden etkilenen 10 ilde yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
11.22 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz."
11.05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçti.
09.56 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kahramanmaraş'ta 70 ölü, 200 yaralı var, 300 bina yıkıldı. Toplamda 284 can kaybı var, yaralı sayısı 2 bin 323" dedi.
09.53 Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar gören Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep arası ulaşıma kapatıldı.
09.24 BOTAŞ: Kahramanmaraş – Gaziantep doğal gaz iletim hattında oluşan hasar neticesinde Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, Islahiye, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine doğal gaz akışı durdurulmuştur.
09.02 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş ve diğer illerde hissedilen deprem sonrası bakanlığa bağlı bölgedeki tüm personelin, valilikler ve AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara eşlik ettiğini belirtti.
08.40 Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), depremden etkilenen Kahramanmaraş ve diğer illerde vatandaşlara güvenli gaz akışı sağlanması amacıyla gerekli çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.
08.25 İskenderun ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı
08.18: Başkan Erdoğan 9 ilin valisi ile görüştü
08.15 Kızılay Başkanı Dr. Kınık: Tüm Türkiye'yi gün ışır ışımaz kan vermeye davet ediyorum
07.50 Gaziantep Valisi Davut Gül: "Kent genelinde 531 göçük var
AFAD: 76 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ
07.44: AFAD'dan yapılan açıklamada; saat 07.40 itibarıyla depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 42 artçı deprem meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, "SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya'da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te 440 vatandaşımız yaralanmıştır" denildi.
07.30 Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun: "Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi."
07.15 İletişim Başkanlığı "Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bölge halkının mağdur olmaması için tüm GSM operatörleri kapasite arttırarak kapanan telefon hatlarını açacak ve internet hizmeti sağlayacaktır. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur." paylaşımında bulundu.
07.03 Malatya Valisi Hulusi Şahin, "Kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldı" dedi.
07.00 Türk Silahlı Kuvvetleri deprem bölgelerinde acil durum ilan etti.
ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNULDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC (Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi) üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur." bilgisi verildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'taki 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında en büyüğü 6,6 olmak üzere 32 artçı sarsıntının meydana geldiği belirtildi.
Depremin Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildiği aktarılan açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin "4. seviye" olarak ilan edildiği bildirildi.
AFAD merkezinde tüm afet gruplarının toplandığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur. Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere Kahramanmaraş'a Kayseri Valisi, Hatay'a Mersin Valisi, Gaziantep'e Mardin Valisi, Adıyaman'a Tunceli Valisi, Osmaniye'ye Bingöl Valisi ve Malatya'ya Sivas Valisi görevlendirilmiştir.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere 2 uçak görevlendirilmiştir. Tüm il AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
06.55 Şu ana kadar 3 ilde 25 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı
06.50 Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Depremde şu an 15 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı" açıklamasını yaptı.
06.40 Malatya Valisi Hulusi Şahin: İlk belirlemelere göre 130 bina yıkıldı. 100'ü aşkın yaralı var, 3 kişinin enkazdan cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
06:15 Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "12 vatandaşımız vefat etti. 18 bina çöktü. Bütün sahadan bilgi aldık." dedi.
06.15: Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "Deprem bölgesine kan sevkiyatı yapıyoruz. Ulusal kan stoklarımız mevcut, ilave ihtiyaçlar için vatandaşları kan bağışına davet ediyoruz." açıklamasını yaptı.
06.00 'ÖNCELİĞİMİZ ARAMA KURTARMA'
Bakan Soylu son gelişmeleri aktardı: Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem oldu. 7.7 yıkım ortaya koyan bir depremdir. Bütün valilerimiz görevlerinin başında. Türkiye'nin birçok noktasından arama kurtarma ekipleri sevk ediliyor. Kahramanmaraş'a ben gideceğim, Osmaniye'ye Gençlik ve Spor Bakanımız gidecek, Malatya'ya ise Kültür ve Turizm Bakanımız gidecek. Birkaç önemli duyurumuz var. Bazı yerlerde trafik sıkışıklığı söz konusu. Ambulanslara yol açabilmek için vatandaşlarımız araçlarını çalıştırmamalıdır. Cep telefonları konusunda tüm Türkiye'de vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var; cep telefonlarını kullanmamalarıdır.
Dezenformasyon, yanlış bilgi, kirli bilgi belki de ülkeye yapılabilecek en büyük ihanettir. Dezenformasyonlar hem yanıltıcı hem de milletimizi üzen bir noktaya getirir. Bazı valilerimizi bölgelere kaydırdık. Şu anda kargo uçaklarımız hazır. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. İletişim Başkanlığı buradan gün boyunca vatandaşımızı bilgilendirecek ve yönlendirici anonslar gerçekleştirecektir. Özellikle yanıltıcı veya bir yere odaklanıcı mesajlar vermekten ziyade ilk işimiz arama-kurtarmadır. Bunu bütün televizyonlara, radyolara ve internet sitelerine yönlendirmek istiyorum.
Yaklaşık şu ana kadar 6.6 en büyüğü olan 22 artçı deprem oldu. Hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi, mümkün olduğunda dışarıda olunması işin esasıdır. Fuat Oktay da buradalar, görev dağılımı yaptık.
05.45 Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
"TÜM BİRİMLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDE"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7.7'lik deprem sonrası resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.
Erdoğan şu ifadeleri kullandı;
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir.
Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır.
Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
05.30: "DÖRDÜNCÜ SEVİYE ALARMA GEÇTİK"
Daha sonra bir açıklama daha yapan Bakan Soylu, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır." dedi.
05.15: EKİPLER BÖLGELERE DOĞRU YÖNLENİYOR
Deprem sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tüm arama kurtarma ekiplerimizi deprem bölgelerine sevk ettik. Şu an son gelen artçı 6.4 olduğunu arkadaşlar ifade etti. Geçmiş olsun dileklerimi bütün milletimize, ülkemize iletiyorum. En yüksek seviyede alarmı verdik. Hatay, Maraş, Osmaniye, G.Antep, Adıyaman bunlar daha çok etkilendiler. Depremden sonra Adana, Diyarbakır, Kilis'te bir etkinlik söz konusu. Yıkılan binalar var ama diğer iller kadar etkinlik yok. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Şu anda AFAD'dayız ve buradan tüm sevkiyatı koordine etmeye çalışıyoruz. Bütün arama ekipleri bölgelere doğru yönleniyor." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN VALİ'DEN BİLGİ ALDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u aradı.
Erdoğan, Coşkun'dan depremle ilgili bilgi aldı.
05.08 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek "İlimizdede hissedilen depremde şu ana kadar her hangi mal ve can kaybı ihbarı gelmemiştir. Bütün ekiplerimiz alanda tarama çalışmaları devan etmektedir.Vatandaşlarımızdan panik yapmamaları ve araçlarla dışarı çıkarak trafik oluşturmamalarını rica ediyoruz" dedi.
04.54 Elazığ Valisi Ömer Toraman, "Kıymetli hemşehrilerim, şu ana kadar ilimizde herhangi bir yıkım ihbarı almadık. Sükunetle hareket edelim. Trafikte yoğunluk oluşturmayalım. Çok geçmiş olsun" dedi.
04:43 Gaziantep Valisi Davut Gül, "Deprem ilimizde de şiddetli hissedilmiştir. Lütfen panik yapmadan dışarıda bekleyelim. Araçlarla yola çıkmayalım. Ana yolları boş bırakalım. Telefonları meşgul etmeyelim Geçmiş olsun..." mesajını paylaştı.
Deprem, yurdun büyük büyük bölümünden hissedildi. Sarsıntıyla birlikte yataklarından kalkan vatandaşlar sokaklara kaçıştı.
Adıyaman, Diyarbakır ve Malatya'da yıkılan binalar olduğu bildirildi.
ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR
Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 6,6, 6,5 ve 6,4 büyüklüklerinde artçı sarsıntılar yaşandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TÜRKİYE FAY HATTI HARİTASI | Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye'deki EN RİSKLİ FAY HATTI nerelerde?
- 6 Şubat Karayolları YOL DURUMU SON DAKİKA | Hatay Reyhanlı yolu açık mı? 7.4'lük DEPREM SONRASI hangi yollar kapandı?
- Enkaz altında kalan Yakup Taş kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? AK Parti milletvekili Yakup Taş, Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp SON DURUM NE?
- 7 Şubat 2023 Salı okullar tatil mi? Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye... Hangi illerde okullar 1 hafta tatil edildi?
- Deprem Fırtınası nedir, ne demek? Depremler devam edecek mi? Artçı sarsıntılar ne zaman biter? 7.4'lük deprem sonrası fırtına ne kadar sürecek?
- HAARP teknolojisi ile suni deprem mümkün mü? Yapay deprem yapılabilir mi? ABD savaş gemisi nedir? 7.4'lük Gaziantep ve Hatay depremi suni deprem mi?
- Gaziantep tekrar deprem bekleniyor mu? 7.4'lük deprem hangi illeri etkiledi? Kahramanmaraş, Hatay, Adana yeni deprem olacak mı? Artçı deprem nedenleri neler?
- Depremin sebebi HAARP projesi mi? HAARP teknolojisi NELER YAPABİLİR? HAARP saldırısı ne demek? Sea-based X-band Radar gemisi nedir?
- Balıkesir'de KORKUTAN DEPREM! 6 Şubat Bursa'da deprem mi oldu? 4.1 büyüklüğündeki deprem Bursa ve çevre illerden hissedildi! Yaralı var mı? Son durum ne?
- Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde hissedildi | Başkan Erdoğan bölgedeki belediye başkanlarını aradı
- 6 şubat devlet daireleri açık mı? BUGÜN bankalar, noterler, kargolar açık mı, kapalı mı 2023? 6 ŞUBAT AÇIK KAPALI OLAN YERLER LİSTESİ!
- 2023'de ABD'de 33 cerrah üzerinde yapılan bir çalışmada hangisini haftada 3 saatten fazla yapan cerrahların yapmayanlardan yüzde 27 daha hızlı olduğu ve yüzde 37 daha az hata yaptığı gözlemlenmiştir?