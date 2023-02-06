Son dakika: Kahramanmaraş’ta 7,7 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde hissedildi | Başkan Erdoğan bölgedeki belediye başkanlarını aradı

06:15 Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "12 vatandaşımız vefat etti. 18 bina çöktü. Bütün sahadan bilgi aldık." dedi.

06.15: Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "Deprem bölgesine kan sevkiyatı yapıyoruz. Ulusal kan stoklarımız mevcut, ilave ihtiyaçlar için vatandaşları kan bağışına davet ediyoruz." açıklamasını yaptı.

06.00 'ÖNCELİĞİMİZ ARAMA KURTARMA'

Bakan Soylu son gelişmeleri aktardı: Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem oldu. 7.7 yıkım ortaya koyan bir depremdir. Bütün valilerimiz görevlerinin başında. Türkiye'nin birçok noktasından arama kurtarma ekipleri sevk ediliyor. Kahramanmaraş'a ben gideceğim, Osmaniye'ye Gençlik ve Spor Bakanımız gidecek, Malatya'ya ise Kültür ve Turizm Bakanımız gidecek. Birkaç önemli duyurumuz var. Bazı yerlerde trafik sıkışıklığı söz konusu. Ambulanslara yol açabilmek için vatandaşlarımız araçlarını çalıştırmamalıdır. Cep telefonları konusunda tüm Türkiye'de vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var; cep telefonlarını kullanmamalarıdır.

Dezenformasyon, yanlış bilgi, kirli bilgi belki de ülkeye yapılabilecek en büyük ihanettir. Dezenformasyonlar hem yanıltıcı hem de milletimizi üzen bir noktaya getirir. Bazı valilerimizi bölgelere kaydırdık. Şu anda kargo uçaklarımız hazır. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. İletişim Başkanlığı buradan gün boyunca vatandaşımızı bilgilendirecek ve yönlendirici anonslar gerçekleştirecektir. Özellikle yanıltıcı veya bir yere odaklanıcı mesajlar vermekten ziyade ilk işimiz arama-kurtarmadır. Bunu bütün televizyonlara, radyolara ve internet sitelerine yönlendirmek istiyorum.

Yaklaşık şu ana kadar 6.6 en büyüğü olan 22 artçı deprem oldu. Hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi, mümkün olduğunda dışarıda olunması işin esasıdır. Fuat Oktay da buradalar, görev dağılımı yaptık.

05.45 Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.





"TÜM BİRİMLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDE"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7.7'lik deprem sonrası resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.



Erdoğan şu ifadeleri kullandı;



Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir.



Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır.

Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

05.30: "DÖRDÜNCÜ SEVİYE ALARMA GEÇTİK"

Daha sonra bir açıklama daha yapan Bakan Soylu, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır." dedi.

05.15: EKİPLER BÖLGELERE DOĞRU YÖNLENİYOR

Deprem sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tüm arama kurtarma ekiplerimizi deprem bölgelerine sevk ettik. Şu an son gelen artçı 6.4 olduğunu arkadaşlar ifade etti. Geçmiş olsun dileklerimi bütün milletimize, ülkemize iletiyorum. En yüksek seviyede alarmı verdik. Hatay, Maraş, Osmaniye, G.Antep, Adıyaman bunlar daha çok etkilendiler. Depremden sonra Adana, Diyarbakır, Kilis'te bir etkinlik söz konusu. Yıkılan binalar var ama diğer iller kadar etkinlik yok. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Şu anda AFAD'dayız ve buradan tüm sevkiyatı koordine etmeye çalışıyoruz. Bütün arama ekipleri bölgelere doğru yönleniyor." ifadelerini kullandı.