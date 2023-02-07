Kahramanmaraş’taki depremde yaralanan vatandaşlar İstanbul’a getirildi! Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavilerine başlandı

ÖTE YANDAN HASTANEYE GETİRİLEN YARALILARIN AİLELERİ HASTANEYE AKIN ETTİ



Adıyaman'da göçük altından çıkarılan polis memuru Servet Çelik için hastaneye gelen Ahmet Oruç, "Hepimize geçmiş olsun. Bütün Türkiye'ye geçmiş olsun. Hastamız geldi, 'Servet Çelik' polis memuruydu, İstanbul'da Çevik Kuvvet'te görev yapıyordu. Tayinini Adıyaman'a aldı, gittiği gece depreme yakalandı. Göçük altından çıkarıldı. Buraya geldi, şu an içeride ama ailesi hala enkaz altında. Amcası falan enkazın başında bekliyorlar. Henüz bir müdahale olmadı onların olduğu binaya. Şu an bizim bildiğimiz 5-6 kişi enkazın altında. Buraya getirilen hastada aynı enkazdan çıkartıldı ama bunu siviller kendi imkanlarıyla çıkardı. Devlet buraya getirdi sağ olsunlar, imkanlar sağlandı. Durumu hakkında bilgi alamadık tam olarak, içeri giriş yaptığını söylediler, bizi almadılar yanına. Babası, abisi, yengesi, yeğeni hepsi hala göçük altında." diye konuştu.

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