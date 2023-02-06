7.4’lük deprem 10 ilde hissedildi! Acı haberler peş peşe geliyor | Emniyet Genel Müdürlüğü’nden flaş uyarı

KİLİS'TE SON DURUM

Kilis Valiliği, depremde kentte 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını bildirdi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



"07.15 itibarıyla 49 ihbar alınmıştır. Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı bulunmaktadır. 26 AFAD personeli, 8 gönüllü, 6 MEB AKUB personeli, emniyet, jandarma, itfaiye, arama kurtarma ekipleri hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam etmektedir. Merkez ilçede bir bina yıkılmış olup arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.



Ayrıca ikinci bir emre kadar eğitim ve öğretime ilimiz merkez ve köylerinde ara verilmiştir."

FUAT OKTAY:

Kilis'te 8 kayıp 200 yaralı ve 50 yıkılan bina

KAHRAMANMARAŞ'TA SON DURUM

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kahramanmaraş'ta 70 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Yine Maraş'ta 200 yaralı ve 300 bina yıkıldı. An itibariyle 284 can kaybı, 2 bin 323 yaralımız var. Toplamda 1710 bina yıkıldı" dedi.

OSMANİYE

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 65 binanın yıkıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Oktay: Osmaniye'de 20 kaybımız, 200 yaralımız ve 83 yıkılan binamız var