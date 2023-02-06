7.4'lük deprem 10 ilde hissedildi! Acı haberler peş peşe geliyor | Emniyet Genel Müdürlüğü'nden flaş uyarı
Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.4 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi. AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem 10 ilde hissedilirken acı haberler peş peşe geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, "Deprem sonrasında, sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kuruluyor. Ayrıca provokatif paylaşımda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisi tespit edildi." denildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "An itibariyle 284 vefatımız, 2 bin 323 yaralımız var" dedi.
Deprem saati 04.17 olarak kaydedilirken depremin derinliği ise 7 kilometre olarak bildirildi. Depremin 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildiği bildirildi: Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay.
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN FLAŞ UYARI
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, "Deprem sonrasında, sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kuruluyor. Ayrıca provokatif paylaşımda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisi tespit edildi." denildi.
KİLİS'TE SON DURUM
Kilis Valiliği, depremde kentte 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını bildirdi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"07.15 itibarıyla 49 ihbar alınmıştır. Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı bulunmaktadır. 26 AFAD personeli, 8 gönüllü, 6 MEB AKUB personeli, emniyet, jandarma, itfaiye, arama kurtarma ekipleri hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam etmektedir. Merkez ilçede bir bina yıkılmış olup arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.
Ayrıca ikinci bir emre kadar eğitim ve öğretime ilimiz merkez ve köylerinde ara verilmiştir."
FUAT OKTAY:
Kilis'te 8 kayıp 200 yaralı ve 50 yıkılan bina
KAHRAMANMARAŞ'TA SON DURUM
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kahramanmaraş'ta 70 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Yine Maraş'ta 200 yaralı ve 300 bina yıkıldı. An itibariyle 284 can kaybı, 2 bin 323 yaralımız var. Toplamda 1710 bina yıkıldı" dedi.
OSMANİYE
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 65 binanın yıkıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Oktay: Osmaniye'de 20 kaybımız, 200 yaralımız ve 83 yıkılan binamız var
ADIYAMAN
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 100 binanın yıkıldığını 28 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Oktay: Adıyaman'da 13 kaybımız, 22 yaralımız ve 100 yıkılan bina var
DİYARBAKIR
Son gelen bilgilere göre Diyarbakır'dA ölü sayısı 14'e yükseldi. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, 6 binanın yıkıldığını belirtti.
Oktay: Diyarbakır'da 14 kayıp, 226 yaralımız ve 20 yıkılan bina.
MALATYA
Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.
Oktay: Malatya'da 47 kaybımız, 550 yaralımız ve 300 yıkılan binamız var.
ŞANLIURFA'DA SON DURUM:
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Şu an 17 vatandaşımız vefat etti, 77 vatandaşımız da yaralı. Kentte 19 bina yıkıldı." ifadelerini kullandı.
Oktay: Urfa 18 kaybımız 200 yaralımız ve 60 yıkılan bina var." açıklamasını yaptı.
HATAY'DA SON DURUM:
Hatay Valisi Rahmi Doğan, deprem sonucu kentte yıkılan binalar bulunduğunu belirterek, "Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var." dedi.
Oktay: Hatay'da 4 ölüm, 7 yaralı ve 200 bina yıkıldı
GAZİANTEP'TE SON DURUM:
Fuat Oktay, "Antep'te 80 kaybımız, 600 yaralımız ve 581 yıkılan bina var.
ADANA'DA SON DURUM:
Adana 10 kayıp 118 yaralımız ve 16 yıkılan binamız var.
76 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
AFAD tarafından gerçekleştirilen açıklamada "Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 42 artçı deprem meydana gelmiştir. Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir" ifadelerine yer verildi.
"76 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETMİŞ, 440 VATANDAŞIMIZ YARALANMIŞTIR"
Açıklama şöyle devam etti: "SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya'da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te 440 vatandaşımız yaralanmıştır.
Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin seviyesi 4.seviye olarak ilan edilmiş olup illerimizde ve Başkanlık AFAD merkezinde tüm afet grupları toplanmıştır. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur. Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere; Kahramanmaraş'a Kayseri Valisi, Hatay'a Mersin Valisi, Gaziantep'e Mardin Valisi, Adıyaman'a Tunceli Valisi, Osmaniye'ye Bingöl Valisi ve Malatya'ya Sivas Valisi görevlendirilmiştir."
Yapılan açıklamada ayrıca "Genelkurmay Başkanlığı tarafından bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere 2 adet uçak görevlendirilmiştir. Tüm il AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmiştir" denildi.
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