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İHA ve SİHA'ları hedef alan Ali Babacan çark etti: Her projenin arkasındayız

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Giriş Tarihi: 18.01.2023 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023
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İHA ve SİHA’ları hedef alan Ali Babacan çark etti: Her projenin arkasındayız

DEVA Partisi lideri Ali Babacan FOX TV'de İHA ve SİHA'lar hakkında yaptığı skandal açıklamalarından sonra aldığı sert tepkiler karşısında çark etti. Türkiye'nin muhalifleri de dahil olmak üzere milyonların tepkisini çeken açıklamaları karşısında geri adım atan Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendini "sözlerim çarpıtılıyor, her projenin arkasındayım" sözleriyle savundu. Babacan'ın açıkça geri adım attığı görüldüğü sözlerinde direkt bir özür metninin geçmemesi de dikkatlerden kaçmadı.

İHA ve SİHA'lar üzerinden yaptığı açıklamayla bir anda şimşekleri üzerine çeken Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı savunmasıyla çark etti. Olası bir iktidar olma durumunda terörle mücadelede PKK'yı iyice köşeye sıkıştıran yerli ve milli silahlara dokunacaklarını söyleyen Babacan'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Muhalif liderleri dahi çileden çıkaran itirafları sonrası geri adım atmak zorunda kalan DEVA Genel Başkanı "sözlerim çarpıltı, her projenin arkasındayım" şeklinde savunmasını yaptı. Suriye'de, Libya'da, Dağlık Karabağ savaşında sayısız başarıya imza atan BAYKAR Teknoloji'nin İHA ve SİHA'ları için dünyanın önde gelen askeri gücüne sahip ülkeleri "Savaş tarini değiştirdi" yorumlarını yapmıştı.

"SÖZLERİM ÇARPITILDI"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti. Ali Babacan'ın Twitter hesabı üzerinde yaptığı açıklama şu şekilde:

"HER PROJENİN YANINDA DURURUZ"
"Günlerdir sözlerim maksatlı şekilde çarpıtılıyor. Yayınlardaki ifadelerim açık olmasına karşın bir kere daha tekrar ediyorum: Biz, ülkemiz için faydalı olan her yatırımın, her projenin yanında dururuz.

Savunma sanayi de dahil ülkemizdeki mevcut her projenin doğru olanlarını devam ettiririz, yanlış olanlarını düzeltiriz, eksik olanlarını tamamlarız. Savunma sanayinde de ülkemize gururlar yaşatacak pek çok şirkete destek oluruz.

"HEPSİYLE GURUR DUYUYORUZ"
Bizim Ankara, Bursa, Gaziantep, Denizli, Kayseri, Konya, Kocaeli ve diğer pek çok ilde yüksek teknolojiyle dünyaya üretim yapan muazzam firmalarımız var. Bizim dünya çapında mühendisler yetiştiren üniversitelerimiz var. Hepsiyle gurur duyuyoruz.

Biz, eşitlik, hakkaniyet ve şeffaflıktan hiçbir koşulda vazgeçmeyiz. Tüm sanayicilerimizle ilişkimiz aynı yakınlıktadır. Ne torpil ne kayırma ne de nepotizme geçit veririz.


"TÜRKİYE'NİN YILDIZINI 2002-2014 ARASINDA OLDUĞU GİBİ PARLATMAYA KARARLIYIZ"
Ülkemizin sanayicilerine, mühendislerine, bilim insanlarına eşit şekilde destek olmaya, herkese fırsat tanımaya, Türkiye'nin yıldızını tıpkı 2002-2014 arasında olduğu gibi parlatmaya kararlıyız.

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