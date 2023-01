İHA ve SİHA’ları hedef alan Ali Babacan çark etti: Her projenin arkasındayız

"SÖZLERİM ÇARPITILDI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti. Ali Babacan'ın Twitter hesabı üzerinde yaptığı açıklama şu şekilde:

"HER PROJENİN YANINDA DURURUZ"

"Günlerdir sözlerim maksatlı şekilde çarpıtılıyor. Yayınlardaki ifadelerim açık olmasına karşın bir kere daha tekrar ediyorum: Biz, ülkemiz için faydalı olan her yatırımın, her projenin yanında dururuz.