Türk İHA/SİHA’larının mucidi BAYKAR’ın liderlerinden Selçuk Bayraktar’dan Ali Babacan’a cevap! Sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında çocukların ve vatandaşların TEKNOFEST'te Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi Bayraktar KIZILELMA (MİUS) ile çekilen fotoğraflarına yer verdi.