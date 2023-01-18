18 Ocak 2023, Çarşamba
Türk İHA/SİHA'larının mucidi BAYKAR'ın liderlerinden Selçuk Bayraktar'dan Ali Babacan'a cevap! Sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın BAYKAR'ı hedef alan açıklamaları sonrası tepkiler peş peşe yükseldi. Türk İHA/SİHA'larının mucitlerinden Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Babacan'a cevap verdi. Türk İHA/SİHA'larının engellenemeyeceğini belirten Bayraktar, "Ona sadece aziz milletimizin evlatları, mazlumun yedi iklim dört bucaktaki dostları dokunabilir..." ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 18.01.2023 08:50 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 09:19
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