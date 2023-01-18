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Haberler Galeri Türk İHA/SİHA'larının mucidi BAYKAR'ın liderlerinden Selçuk Bayraktar'dan Ali Babacan'a cevap! Sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir

Türk İHA/SİHA'larının mucidi BAYKAR'ın liderlerinden Selçuk Bayraktar'dan Ali Babacan'a cevap! Sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın BAYKAR'ı hedef alan açıklamaları sonrası tepkiler peş peşe yükseldi. Türk İHA/SİHA'larının mucitlerinden Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Babacan'a cevap verdi. Türk İHA/SİHA'larının engellenemeyeceğini belirten Bayraktar, "Ona sadece aziz milletimizin evlatları, mazlumun yedi iklim dört bucaktaki dostları dokunabilir..." ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 18.01.2023 08:50 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 09:19
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Türk İHA/SİHA’larının mucidi BAYKAR’ın liderlerinden Selçuk Bayraktar’dan Ali Babacan’a cevap! Sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, yerli üretim İHA ve SİHA'ları hedef alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a fotoğraflarla yanıt verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türk İHA/SİHA’larının mucidi BAYKAR’ın liderlerinden Selçuk Bayraktar’dan Ali Babacan’a cevap! Sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında çocukların ve vatandaşların TEKNOFEST'te Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi Bayraktar KIZILELMA (MİUS) ile çekilen fotoğraflarına yer verdi.

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Türk İHA/SİHA’larının mucidi BAYKAR’ın liderlerinden Selçuk Bayraktar’dan Ali Babacan’a cevap! Sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir

Babacan'a cevap verep Selçuk Bayraktar, "Ona sadece aziz milletimizin evlatları, mazlumun yedi iklim dört bucaktaki dostları dokunabilir..." ifadelerine yer verdi.

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Türk İHA/SİHA’larının mucidi BAYKAR’ın liderlerinden Selçuk Bayraktar’dan Ali Babacan’a cevap! Sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir

BABACAN HADDİNİ AŞMIŞTI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın dünyaca tanınmış İHA ve SİHA üreticisi Baykar'a yönelik "Devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, Baykar'a veriliyor. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın, dokunacağız tabi ki." sözleri tepki çekmişti

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Türk İHA/SİHA’larının mucidi BAYKAR’ın liderlerinden Selçuk Bayraktar’dan Ali Babacan’a cevap! Sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir

"MİLLETİMİZE HAVALE EDİYORUZ"

Öte yandan, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Babacan'ın iftiralarını tek tek çürütürek "BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.