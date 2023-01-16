Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar’dan Ali Babacan’ın iddialarına canlı yayında flaş yanıt

"BU ÜRÜNLERİN SATIŞI DEVLETİN İZNİNE TABİİDİR"

Teslim ettiğimiz SİHA'lar askerimizin, güvenlik güçlerimizin. Vatandaşlarımızı korumak için görev yapıyor. Buradan aldığımız güçle milyonların katıldığı TEKNOFEST'i düzenliyoruz. Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun. Milletin oraya teveccühü. Burada herhangi siyasi bir şey göremezsiniz. Her şeye açığız. Bu tehditvari ifadeler. Kendisi ailesinin ticari işletmesi olduğunu söylüyor. Böyle bir iftira hakkı nereden geliyor? 80'li yılların öncesinde Hacı Murat arabasına benzetme. Bu ürünlerin satışları devletin onayına tabidir. Devlete imzalı formla başvurmak zorunda ülkeler. Direk bizden satın alamazlar. Ülkeler sıraya giriyorlar bunu almak için. Başvurudan sonra devlet izin veriyor. Esas olan devletin izin vermesi. İzin verirse satma hakkınız var.

"8 YIL MGK ÜYELİĞİ YAPAN BİRİSİ NEDEN GELMİYOR?"

Amerika'da Ermeni lobisi, Yunan lobisi bizim büyük düşmanımız. Aynı gün kaçak FETÖ'cüler büyük iftira yapıyorlar yurt dışından. Aynı gün Ali Babacan inanılmaz iftiralar atıyor. Bu kadar gerçekten siyaset üstü görmemiz gerekirken. Bizim siyasi polemiğin içinde olma gibi derdimiz yok. İftira atılırsa kusura bakmayın onun altında paspas olacak halimiz yok. Kapımız herkese açıktı. Bir gün arayıp, sorsa gelebilirdi. İngiliz bakan geliyor, Afrika'dan bakan geliyor. 8 yıl MGK üyesi yapan bir kişi neden gelmiyor? Kızılelma bu ülkeyi gerçekten süper güç kılacak proje. Bu işler bu kadar kurban edilebilir mi?

"HER GÜN YENİ BİR ŞEY GELİŞTİRMEMİZ LAZIM"

Bu işler Türk Silahlı Kuvvetleri ve kurumların sahip çıkmasıyla olan işler. Hiçbir şey bir anda olmuyor. Bir ürün geliştirdiniz, hangarda duruyor, olmaz. Onu uçuracaksınız. Bunlar uçarak gelişiyor. Uçurursanız daha ileri taşıyorsunuz. Bu da askerimizle yanyana, omuz omuza çalışarak oluyor. Akıncı 2021 yılında envantere girdi. 16 bin saati geçti. Yeni yeni alanlar açılmaya başlıyor. Bu harp alanı çok dinamik. Mücadele ettiğiniz terör örgütleri ve ülkeler sizin düşmanlarınıza çok büyük destekler veriyor. Bunların hepsiyle baş etmeniz lazım. Her gün yeni bir şey geliştirmeniz lazım. Türk ordusunun başarısı, savunma sanayi ve ordunun bu kadar iç içe çalışabilmesinden.

"ÜLKEMİZİN BUNLARA ÇOK HIZLI İHTİYACI VAR"

Şu an dünyada en son harplerde insansız, akıllı sistemler, uzay teknolojileri, radar teknolojileri gibi alanda maliyet etkin ve çok hızlı, geliştirme süreleri 5-10 yıllık sürede olmaması lazım. Bizim ülkemizin bunlara çok hızlı ihtiyacı var. SİHA, İHA konusunda en iyiyiz şu anda. Akıncı stratejik sınıf en iyisi performans olarak. Savaş uçağı konseptiyle en üst lige çıkıyoruz. Bağımsız ve istediğiniz adette üretecek şekilde yapıyoruz. Aselsan, Roketsan'da, TÜBİTAK'ta çok güzel akıllı roketler, seyir füzeleri, güdümlü roketler geliştiriliyor. F-35 programı geliştirme sadece 50 milyar dolar. Aynı zamanda farklı üretim üsleri açarak. Türkiye'de parçalarını yaptırıyordu. O kadar adet üretmesi için size ihtiyacı var. Biz bu kadar roketler yetiştiriyoruz, onlardan bir tanesini bu uçağa takalım deseniz yüzlerce milyon dolar sizden para talep ediliyor.

"BAYKAR'I EN BAŞTA UFAK GÖRÜYORLARDI"

2004 yılında daha Baykar 5 kişilik firma iken, o dönem Türkiye'ye İHA satmak isteyen İsrail firmasının iş geliştirme müdürü bizi tanıyan bir kişiyi araya sokarak bizle buluşmak istiyor. Bize iftiralar atan Ali Babacan'ın ziyaret etmediği Baykar'la İsrail firması buluşuyor. İsrail 'sizinle ortak olmak istiyoruz, isterseniz gizli ortağınız, isterseniz iş ortağı olalım' diyorlar. Biz de 'biz küçük firmayız neden biz?' diyoruz, teklifi reddediyoruz. Baykar'ı en başlarda ufak görüyorlardı. Kale Grubu bu alana çok emek vermiş özel sektör firmamız. Onlarla biraraya gelmeden önce başka firmalar da oldu. Sonra Bayrak kendi başına devam etti.

"4 BİN ÖĞRENCİMİZE BURS VERİYORUZ"

Biz 2016 yılında kulunduk. Milli teknoloji hamlesi vizyonuna sahip çıkan genç bir kuşak. Yazılım, üretim, tasarım, kodlama, elektronik programlar için başlattığımız programlar var. DNA teknoloji atölyeleri ortaokul, liseli gençleri öğrenerek eğitim veren program. Buna 240 bin kişi başvurdu bu yıl Türkiye'den. Sınavları var. Uygulamalı sınav var. O aşamaları geçen kişiler burada yer alıyor. Burs programlarımız var. 4 bin öğrencimize burs veriyoruz. Bilim merkezlerimiz var. Girişim programı var. TEKNOFEST organizasyonuna vakıf ve Baykar olarak destek veriyoruz. Rekabetten korkuyorsak TEKNOFEST gibi organizasyon yapıp, yarışmaya davet edip, onlara destek verir miyiz? Türkiye gerçeklerinden ne kadar uzak olduğunu bu iftiralarla ortaya koyuyorlar.

"BORSAYA AÇILMA PROJEMİZ YOK"

Bizim tarzımız var. Kredi kullanmayan, devlet desteği kullanmayan, kendi birikimlerini yatırın. Savunma ekosisteminde böyle bulamazsınız. Biz hiçbir zaman bu firmanın gelirini maksimize etmek üzere kurulu bir anlayışımız olmadı. Her zaman hedeflerimiz oldu. Borsaya açılma konusunda çok soru geliyor. Halka açılma konusunda. Şu anda buna çok açık bakmıyoruz. Açıkçası spekülasyona açık olmamak lazım. Şu an böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Ukrayna'da tesis açma planımız var. Azerbaycan'da teknoparkta teknoloji firması Selçuk Bey açtı. Farklı ülkelerde bakım merkezleri gibi ihtiyaçlar oluyor.

"ŞU ANDA SİPARİŞ ALMIYORUZ"

Bizim Bayraktar TB3 Anadolu gemisine iniş kalkış yapacak şekilde düşünülüyor. Bayraktar Kızılelma şu an yurt dışından sipariş verilmek istenen bir uçak. Şu anda ürün olmadığı için ne Türkiye'de ne yurt dışında bir sipariş almıyoruz. Bu ürün 2 sene içerisinde bizim geliştirdiğimiz havuzlu gemiye iniş çıkış yapabilecek. 2023'te ilk uçuşunu yapacak. 2023 sonunda seri hatta girecek. Dünyada büyük firmalar uçan mobiliteye büyük paralar yatırıyor. Biz de ekip olarak bu alanda yatırım yapıyoruz. Yeni geliştirdiğimiz Bayraktar DİHA var. Uçan araba sivil alanda uçacak. Hayatında havacılıkla ilişkisi olmayan bir insanı güvenilir şekilde bir noktadan bir noktaya taşıyacak. Biz bu yarışta varız.

"TROL ORDUSUNA İHTİYACIMIZ YOK"

Talip olan devletler Türkiye Cumhuriyeti'nin Savunma Bakanlığı'na başvuruyor. Tabii ki Türkiye'nin dış politikasına uygun olarak bu ürünler pazarlanıyor. Pazarlanması bile izne tabi. 4 bin 500 kişilik ekibimizde yabancı oturumlu çalışan sayısı 50-60'tır. Diğerleri Türk çalışanı. 400'e yakın bayan çalışanımız var. Yaş ortalamamız 27. Genç bir ekibiz. 27 yaşında insanlar bu tarz teknolojilere imza atıyorlar. Bu çok büyük tecrübe. Bu kadar cahilce iftiralara maruz kalınca çıkma gerekliliğini, milletimize anlatmak gereğini hissettim. Baykar Türkiye'de sosyal medyada kurumsal olarak bir numaralı firma. Sosyal medyaya bakan kişi sayısı 2. Bizim trol ordusuna ihtiyacımız yok, kişi kendi gibi bilir.

"HER AÇIDAN DENETİME TABİİYİZ"

Teknolojinin bu kadar genişlemesi TSK personelinin bunları yoğun kullanması. Bizden yeni şeyler talep etmesi. O döngü en kritik unsur. Dünyada bu teknolojiyi kullanan en güçlü ordulardan bir tanesi TSK: TSK başka ülkenin ordularına da bunun eğitimlerini veriyor. Orman yangınları, afetler, arama kurtarma, Mavi Vatan'ın korunmasında çok büyük görev alıyor Bayraktar TB2.

Bütün savunma sanayi şirketleri üretim izni almak için tesis güvenlik belgesi almak zorunda. Devamlı denetleniyorsunuz. Her açıdan denetime tabiyiz.

"ÜLKEMİZE VE İNSANLIĞA KATKIYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bahsettiğim gibi Baykar, Özdemir Bayraktar gibi idealist, girişimci, ileri seviye mühendis, hayatını bu işe vakfetmiş. Ölene kadar fabrikada yaşamış. Bugünlere gelmemizde onun prensiplerine borçluyuz. Helal harama titiz bir insandı. 'Nefsin izzeti yoktur, yaptığın işin izzeti var' derdi. Bu gün yayındaysam, binlerce insanın emeklerine ve bu izzete sahip çıkmak için buradayım. Annem şu an işyerinde, fabrikada yaşıyor. Biz milli teknoloji hamlesi vizyonu doğrultusunda bu hamleyi gerçekleştirmek için. Siyaset ister yanımızda olsun ister olmasın. Biz bu işe inanan insanlarla, vakfımızla o samimiyete uyarak, o titizliğe riayet ederek sonuna kadar çaba göstereceğiz, ülkemize ve insanlığa katkı sunmaya devam edeceğiz. Sizlere teşekkür ediyorum, destek veren tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Sağolsunlar.