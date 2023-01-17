Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Prag’da! Bakan Akar'dan Kılıçdaroğlu ve Babacan'a sert tepki
İngiltere ziyaretini tamamlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çekya’nın başkenti Prag’a geldi. Ziyaretinde açıklamalarda bulunan Bakan Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'komuta kademesi' hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi. Akar, "TSK’nın başarılarında büyük pay sahibi olan İHA/SİHA’lar ile onları üretenlere çamur atanları kınıyoruz ve asil milletimizin takdirlerine havale ediyoruz." sözleriyle de DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a sert çıktı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldiği Londra ziyaretini tamamlayarak Çekya'ya geldi. Bakan Akar, başkent Prag'da askeri törenle karşılandı. Bakan Akar'ı, askeri tören düzenlenen Vaclav Havel Havalimanı'nda Çekya Savunma Bakan Yardımcısı Daniel Blazkovec, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve diğer yetkililer karşıladı.
Büyükelçilik Rezidansı'na geçen Bakan Akar, Büyükelçi Bağış tarafından onuruna verilen resepsiyonda Türk toplumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu.
Yurt dışında yaşayan Türklerin başarılarından duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başlayan Akar, "Nereye giderseniz gidin, hangi ülkeyi ziyaret ederseniz edin mutlaka bir Türk ile karşılaşırsınız. Türklerin bir araya gelerek oluşturdukları toplulukları ve bu toplulukların başarılarını görürsünüz. Bununla ilgili en önemli konu da bu toplulukların gerekli bağlantıları kurarak Türkiye'nin sesini, haklı olduğumuz tezlerimizi tüm dünyaya duyurmasıdır" diye konuştu.
Akar resepsiyonun sonunda gündeme ilişkin soruları da yanıtladı.
KILIÇDAROĞLU'NA VE BABACAN'A SERT TEPKİ
Türk Silahlı Kuvvetleri ve komuta kademesine aleyhinde söylemler ile yerli ve milli savunma sanayiine yönelik açıklamalar hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Bakan Akar, "Son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri sinsi siyasi kaygı ve gayelerle, fitne ve fesatla tartışmaların içine çekilmeye çalışılmaktadır. Anlamsız bahanelerle TSK'nın komuta kademesini hedef alanları, haksız ve ölçüsüz açıklamalarla kendi siyasi polemiklerine konu etmek isteyenleri, TSK'nın başarılarında büyük pay sahibi olan İHA/SİHA'lar ile onları üretenlere çamur atanları kınıyoruz ve asil milletimizin takdirlerine havale ediyoruz" diye konuştu.
Daha önce de defalarca gerekçeleri ve kapsamı açıklanmış konularda birtakım asılsız iddia ve ithamları siyasi rant sağlama amacıyla tekrar tekrar gündeme getirenleri "ibretle izlediklerini" dile getiren Akar, şunları söyledi:
"Karada, denizde, havada, yurt içinde ve sınır ötesinde bütün güç ve enerjisini azim ve kararlılıkla milli menfaatlerimiz için harcayan tüm birlik ve kurumlarımız ile asil milletimizi suni gündemler yaratarak asılsız ve içi boş iddia ve açıklamalarla oyalamanın ülke çıkarlarımıza zarar vermekten başka bir anlamı ve değeri yoktur. Her şeyden önce şunu bir kez daha ifade etmeliyim ki kahraman ordumuzun en önemli vasfı, asil milletimizin bağrından çıkmış olmasıdır. Dolayısıyla 'Peygamber Ocağı' olarak bilinen bu kahraman ordu, ilhamını da milletimizin sevgisi, güveni ve duasından almaktadır. Milletiyle böylesine bütünleşmiş olan şanlı ordumuzun ve onun kahraman mensuplarının yegane amacı; 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde, gece-gündüz, dağ-bayır, yaz-kış demeden üstün bir gayretle çalışmak ve ülkemize yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadele etmektir."
BABACAN NE DEMİŞTİ?
Babacan, katıldığı bir televizyon programında Baykar'la ilgili gelen soru üzerine, "Burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor" demişti.
İNGİLİZ MEVKİDAŞI WALLACE İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Bakan Akar, dün İngiltere'de, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'ni ziyaretinin ardından İngiltere Savunma Bakanlığı'na geçti.
Burada İngiliz mevkidaşı Wallace tarafından kapıda karşılanan Bakan Akar, tören mangasını selamladı.
Daha sonra Akar ve Wallace bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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