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RAMAZAN ALMAÇAYIR
Tatiliniz zehir olmasın diyorsanız bunlara dikkat edin...

Tatiliniz zehir olmasın diyorsanız bunlara dikkat edin...

04.04.2024, Perşembe

Uzun bir Ramazan bayramı tatili için hemen herkes tatil planları yapmış durumda. Vatandaşlar her yıl olduğu gibi bu uzun tatil için memleketlerine ya da tatil yörelerine gidecekler. Daha önceki yazılarımızda fırsatçılara karşı dikkatli olunmasını defalarca yazdık çizdik. Rezervasyonlarını yetkili kurumlardan ve erken yaptıranlar için sorun yok tabii. Fakat her zaman olduğu gibi yine fırsatçı ya da dolandırıcılar uzun bayram tatilini boş geçmeyecek maalesef.

Deneyecekleri dolandırıcılık yöntemlerinden birkaçını sıralayalım isterseniz:

Ucuz tatil paketleri için internet ilanları sürekli sayfanıza düşecek.

Telefonunuza indirimli konaklama adına sahte linkler gelecek

Oto kiralama adıyla sahte ilan sitelerinin ardı arkası kesilmeyecek

Cep telefonunuza "Bankanızdan bayram ikramiyesi ya da faizsiz kredi" mesajları yağacak

Bu uyarıları yaptıktan sonra bir de yola çıkarken dikkat etmemiz gerekenler var...

ARAÇ BAKIMI
Öncelikle araç kiralayacaklara bir iki uyarımız olacak. Aldığınız aracın siciline muhakkak bakın. Yani ruhsat bilgileriyle aracın uyumu sigortası vs.. aracın periyodik bakımlarının yapılmış olduğundan mutlaka emin olun. Emin olun ki sigorta kapsamı dışında kalan arızalarda, hem araç kira ücreti hem yakıt masrafının yanı sıra tatil parasını araç tamirine kaptırabilirsiniz.

SÜRÜCÜLERE TAVSİYELER
Malum milyonlarca vatandaşın memleketlerine yapacağı göç yolculuğunda en büyük sorunlardan biri de trafik kazaları. İleri sürüş uzmanlarının uyarısı şu: 4.5 saatlik bir sürüşün ardından mutlaka mola vermelisiniz.

ÖFKE KONTROLÜ
Geçtiğimiz yıllara göre ölümlü kazalarda azalma olsa da, bu kazaların hiç biri olmasın istiyorsak, trafik kurallarına uymaktan başka çare yok. Seyir halindeyken öfke kontrolünü mutlaka sağlamalıyız. Klişeleşmiş bir söz var herkesin bildiği "trafik kurallarına uyalım uymayanları uyaralım" diye. Ancak burada kurallara uymayanı uyarınca, maalesef istenmeyen olaylar yaşanabiliyor. Kural ihlali yapan sürücü kendisini uyarana aslan kesilip, hem suçlu hem güçlü oluveriyor. Bu trafik magandalığının önüne geçmek için, hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan bu kişileri 112 acili arayarak gerekli ihbarları yapalım.

Özetle uzun tatil öncesi hem dolandırıcılara dikkat edelim, hem de kafamız rahat bir yolculuk için araç bakımlarını ihmal etmeyelim...

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