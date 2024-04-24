Bugün ki yazımızda çoğu kişi için hiçbir anlam ifade etmeyen ufak ayrıntıların aslında ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışacağız

Tarih 24 Eylül 2023. Polis ekiplerine Pendik'te yol kenarında halıya sarılmış bir ceset olduğu ihbarı geliyor. Olay yerine giden ekipler ilk incelemelerinde üzerinden kimlik çıkmayan halıya sarılı bir erkek cesedi buluyor.

Asayiş Şube Cinayet Büro masasının deneyimli dedektiflerinin dikkatini bir ayrıntı çekiyor. Cesedin sarılı olduğu halının arkasındaki kartvizit.

Kartvizit bir yıkama firmasına ait, yıkama işleminden sonra müşteriler için rutin olarak yapılan bir uygulama ile halıya zımbalanmış. Cinayet büro ekipleri hemen kartvizitteki numarayı arayıp halı yıkama şirketine gidiyor. Orada yapılan araştırmada halı yıkama şirketinin görevlilerinin yardımıyla, halının hangi adrese gönderildiği öğreniliyor.

Adrese gelen ekipler zili defalarca çalsa da kapıyı açan olmuyor. Savcılıktan arama kararı çıkartıp aldıkları izinle daireye giriyorlar. İçeri giren polis evde kimsenin olmadığını görüyor ancak içeride iki noktada halı olmadığı fark ediliyor. Diğer odalarda halı bulunmasına rağmen iki bölümde halı olmayışı cinayetin bu evde işlendiği ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Ve film senaryolarını aratmayan takip başlıyor...

Komşularla konuşan ekipler cesedi bulunan kişinin bu evde yaşadığını, fakat son birkaç aydır başka birinin de bu eve gelip gittiğini gördüklerini bilgisine ulaştı. Etrafta kamera çalışması yapan dedektifler, bir minibüsle evden bir halı çıkarıldığını Pendik'teki sanayi sitesine gittiklerini tespit etti.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kamera görüntülerini incelemeye devam etti. Sanayi sitesine götürülen halıya sarılı cesedin daha sonra başka bir kamyonete yüklenip, cesedin bulunduğu noktaya getirildiğini ve buraya bırakıldığı anlaşıldı. Peki katil kimdi?

Kamera görüntülerinden iz sürmeye devam eden ekipler, mahalle sakinlerinden aldığı bilgilerle katil zanlısının son günlerde cinayetin işlendiği eve gidip gelen kişi olduğunu tespit etti.

Polisin arama izniyle eve girdiği sırada evde olmayan, ölen adamın eşi çocuklarıyla birlikte evlerinin bulunduğu sokağa girince polisleri gördü ve katil zanlısını arayarak cinayetin ortaya çıkmış olabileceğini söyledi. Katil zanlısı yaptığı planla, bir arkadaşını aradı ve Bayrampaşa kuru gıda haline kadını ve çocukları getirmesini söyledi. Halde buluşan ikili çocukları burada bir güvenlik kulübesine bırakıp saklanacakları evi ayarlamak üzere ayrıldı.

Tam bir polisiye diziyi andıran gelişmeler bununla da sınırlı kalmıyor. Cesedin sanayi sitesinde taşınmasına yardım eden kişiye ulaşan polis, katil zanlısının gidebileceği adresi tespit ederek, Bayrampaşa'daki halde uzun bir bekleyişe geçti. Güvenlik kulübesine bırakılan çocukları almaya bir araç geldi ve ekipler harekete geçti. Araca binen polis şoförün ifadesine başvurdu. Araç sürücüsü kendisini bir numara arayıp çocukları buradan söylediği adrese götürmesini istediğini anlattı. Ve ekipler söylenen adrese çocuklarla birlikte gitti. O adres Şirinevler metro durağıydı. Yakalanmamak için her şeyi planladığını düşünen katil zanlısı ve yanındaki kadın, çocukları almak için buraya da başka bir tanıdıklarını göndermişti. Ancak cinayet büro ekipleri iğneyle kuyu kazar gibi yürüttükleri operasyonu tamamlamakta kararlıydı. Gelen diğer şoförden çocukların teslim edileceği adresi alan ekipler, zanlılardan önce o adrese geçti. Eşyalarını toplayıp kaçma planı yapan iki zanlı karşılarında polisi görünce büyük bir şok yaşadı. İki zanlıyla birlikte cesedin taşınmasına yardım ettiği iddia edilen bir kişi daha işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PEKİ CİNAYETİN SEBEBİ NEYDİ?

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Abdulborıy M. ifadesinde, hayatını kaybeden Umudillo M.'nin boşandığı eşiyle kendisinin dini nikah kıydığını, ancak Umudillo M.'nin kendilerini sürekli rahatsız ettiği için cinayeti işlediğini anlattı.