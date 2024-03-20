İstanbulluların şehirden uzaklaşıp stres atabilecekleri sayılı yerlerden birisi Belgrad ormanı. Temiz havası, yürüyüş patikaları ve şehrin gürültüsünden uzak sessizliğiyle tam bir cazibe alanı. Fakat son günlerde peş peşe gelen ormanlık alanda ceset bulundu haberleri korkuya neden oldu.

Yaklaşık bir aylık sürede tam 3 ceset bulundu. Öyle ki son iki ceset sadece 4 gün arayla bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler yaptıkları incelemelerin ardından soruşturmalarını derinleştirdi.

Peki bu kadar kısa süre içinde birden fazla ceset bulunması neye işaret ediyordu? Vatandaşların korkuya sürükleyen 3 olayın birbiriyle bağlantısı var mıydı?

Sırayla gidecek olursak, yapılan incelemelerde bulunan 3 cesedin birbiriyle bağlantısı görünmüyor. Yani her bir olay farklı bir zamanda gerçekleşmiş.

İkinci husus ise bu kadar kısa sürede 3 ceset bulunması, sanki aynı anda 3 cinayet işlenmiş gibi bir algı oluşturduğu için, Belgrad ormanlarında vakit geçirmek tehlikeli mi? Sorusunu akıllara getiriyor olabilir. Fakat yapılan tespitlerde bulunan cesetlerle ilgili olarak, olayların oluş tarihleri birbirinden çok farklı. Yani sadece cesetlerin bulunma tarihleri birbirine çok yakın.

Cinayet büro dedektifleri bu üç olayla ilgili soruşturmalarını detaylı şekilde sürdürüyor. Cesetlerden birinin kime ait olduğu tespit edildi ancak diğer iki cesetle ilgili olarak Adli Tıp Kurumu inceleme yapıyor. Bir cinayet mi? İntihar mı? Gelecek rapora göre olaylar aydınlatılmış olacak. Tabi son olaydaki Çöp konteyneri detayı adeta bir polisiye roman ya da film senaryolarını akla getirdi.

Çöp Konteyneri üzerine yazılan "Aşağıda ceset var" yazısı polisi cesedin bulunduğu alana götürdü.

Peki bu yazıyı kim yazmıştı? Katil zanlısı mı? Ya da "başıma bir iş gelmesin" deyip aynı zamanda vatandaşlık görevini de yerine getirmek isteyen bir görgü tanığımı? Polis bu konuyu da ayrıca araştırmaya devam ediyor. Peki neden bu bölge tercih ediliyor. Cevap çok basit aslında. Şehirden uzak ve ormanlık bir alan olması. Suçu işleyen kişilerin kimse görmeden kendilerini kolayca gizleyebildikleri düşüncesi. Fakat uzunda sürse ya bir görgü tanığı ihbarı ya da polisin araştırmasıyla suç unsurları ve suça konu olan detaylar ortaya çıkarılıyor. Ekipler akıllardaki bütün soru işaretlerinin giderilmesi için iğne ile kuyu kazıyorlar. Ormanlık alanda Güvenlik kameralarının belli başlı yerlerin dışında olmaması ise bu çalışmayı daha zahmetli hale getiriyor. Çevredeki vatandaşlar ve ihbar edenlerin dışında Adli Tıp kurumundan gelecek kimlik tespitiyle soruların cevapları bulunmaya çalışılacak