Son günlerde yaşanan ve herkesi üzüntüye boğan iki olay. İlki Beşiktaş'ta bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangın. Tam 29 vatandaşımız hayatını kaybetti. Savcılık, emniyet ve bilirkişi incelemelerinde ihmaller zinciri ortaya çıktı. İddialar herkesi derinden yaraladı. İşyeri itfaiye raporundan tutun da gerekli denetimlerdeki eksikliklere kadar birçok konuda eksiklik olduğu belirtildi. Gece kulübünün içindeki açık olan tek çıkış kapısının işçilerin çıkabilmeleri için yeterli olmadığı ve yoğun dumandan ölümlerin yaşandığı ifade edildi. Ayrıca tadilat için izin başvurusu yapılmadığı da tespit edilen ihmaller arasında.

Ve ikincisi, Antalya'da yaşanan teleferik kazası. Son dakika bilgisi olarak yazılı ve görsel medyaya düşen kaza. Maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Feci kazayı birçok vatandaşımızda yaralı olarak atlattı. Kaza diyoruz ama yine akıllarda birçok soru var. Yaklaşık bir ay önce ağır bakımlarının yapıldığı söylenen teleferikte nasıl böyle bir kaza oldu. Kaza mı? İhmal mi? İlk bilgilere göre teleferik direği devrildi, devrilen kabin bu direğe çarparak parçalanınca bu feci olay yaşandı. Sadece bu iki olay bile insan hayatı bu kadar ucuz mu? Sorusunu akıllara getirmeye yetiyor. Tatil için bölgeye gidenlerin böyle bir olay başına geliyor. Olayla ilgili hem adli soruşturma başlatıldı hem de müfettiş görevlendirildi. İncelemeler sonucunda bir ihmal olup olmadığı en ince ayrıntısına kadar araştırılacak tabii ki.

KORKU KAPANINDAN PİLOTLAR KURTARDI

Teleferik direğinin devrilmesiyle sistem devre dışı kalınca, metrelerce yüksekte onlarca insan mahsur kaldı. Kabinlerin içinde kurtarılmayı bekledi. Korku kapanından çıkışı ise tecrübeli pilotlar gerçekleştirdi. AFAD ile birlikte Sahil güvenlik, Sağlık bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki helikopterler bölgeye sevk edildi. Zamanla yarışta usta pilotlar kabinlerdeki vatandaşlarımızı tek tek alıp güvenli noktalara taşıdı. Özellikle yüksek rakımda rüzgarla birlikte zaman zaman zorlaşan hava şartlarına rağmen usta manevralarla kurtarma operasyonunu gerçekleştirdiler.

Kısaca anlatmaya çalıştık, çok kısa süre içinde yaşanan bu iki olayı. Şimdi herkesin kafasındaki soru şu, ihmal var mı? Yoksa kaza mı? Tüm bunların cevabı ise soruşturma tamamlandığında ortaya çıkacak.