Ramazan bayramına sayılı günler kala vatandaşlar da tatil planları yapmaya başladı bile. Kimi memleketine kimi de tatil yörelerine gidip tatilin tadını çıkarma planları yapıyor doğal olarak. Tatil rezervasyonlarının büyük bölümü internet üzerindeki sitelerden yapılıyor. Bu siteler üzerinden tatil rezervasyonu yapmak isteyenlerin dolandırıcıların tuzağına düşmesi işten bile değil.

SAHTE İLAN HAYALİ HİZMET

Erken rezervasyon yaptırarak daha ekonomik bir tatil planı yapanlar bazen hem tatillerinden hem de paralarından olabiliyor. Çünkü dolandırıcılar sundukları tatil paket ücretlerini gerçekte olması gereken fiyatların altında sahte ilan ve görsellerle cazip hale getiriyor. Peki burada mağdur olmamak için neler yapmak lazım? Birinci öncelik tatil rezervasyonlarında yetkili site ve kurumlardan planlama yapmak.

GÜVENLİ LİNK KONTROLÜ YAPIN

Ancak burada bir ayrıntıya daha dikkat etmek gerekiyor. Dolandırıcılar gerçek siteleri neredeyse bire bir kopyalayarak büyük mağduriyetler yaşatabiliyor. İşte bu noktada internetten rezervasyon yaparken, bağlantı yaptığımız sitenin güvenliğini kontrol etmemizi sağlayacak detaylar var. Onlardan birisi sol üst köşeye tıkladığınızda "bağlantı güvenli" yazısının olup olmadığını kontrol etmek. Güvenli olmayan sitelerde dolandırıcılık işlemi nasıl yapılıyor peki? Linke tıkladığınızda ilk olarak irtibat numarasını aramanız söyleniyor. Tatil süresi, eğlenceli vakit geçirme garantisi gibi güven kazanma konuşmalarından sonra verilen hesap numarasına ön ödeme adı altında para yatırmanız söyleniyor. Ancak daha sonraki süreçlerde iletişim kurmaya çalıştığınızda ne telefon numarası ne de bir muhatap bulamıyorsunuz.

ŞİFRENİZİ PAYLAŞMAYIN

Bu yüzden internetten rezervasyonları yapacaksanız kesinlikle şifre paylaşmamanız gerekiyor. Çünkü yetkili rezervasyon şirketi sizden şifrenizi istemez. Şifre bilgisi sadece kart sahibine özgü olduğu için dolandırıcılar bunun içinde mesaj oyununu devreye sokuyor. Ödeme yapılabilmesi için "telefonunuza gelen mesaja şifrenizi yazın" yalanıyla şifrenizi ve kart bilgilerinizi alıp hesabınızı boşaltabilirler. Bu tuzağa da sakın düşmeyin. Ucuz etin yahnisi yavan olur misali, kopya sitelerde kurulan ucuz tatil tuzaklarından uzak durmak en iyi seçenek. Bu siteler yerine yetkili rezervasyon ofislerine gidip planlamanızı yaparak, kafanız rahat bir tatil geçirebilirsiniz.