Dünyada baş döndürücü bir teknolojik ilerleme, hızına yetişilemeyen bir değişim yaşanıyor. İnsanlık için yaşam standartlarını kolaylaştırıcı olan gelişmeler herkes tarafından tabi ki destekleniyor. Bugün ki yazımızda bu inanılmaz değişime ayak uydurmaya çalışırken yaşanan yozlaşmadan bahsedeceğiz.

Gelin hangi konularda yaşanıyor bu yozlaşma, biraz üzerinde duralım,

Artık doğal olarak haberleşme hızlı iletişim kolaylığı nedeniyle, ya cep telefonları ya da internet üzerinden yazılı veya görüntülü olarak yapılıyor. Yani mektup devri çoktan tarihe karıştı. Bu teknoloji nimetlerinden yararlanırken, belki bilerek belki de bilmeyerek dilimizi yozlaştırdık.

Örnek mi?

Selamünaleyküm veya selamlar gitti, Sa geldi.

Kardeşim gitti, bro geldi,

Nasılsın gitti, nbr geldi,

Kendine iyi bak gitti, kib geldi.

Nesiller arasında gerek dil gerek yaşam tarzı açısından inanılmaz bir uçurum ortaya çıktı. Hep gurur duyulan aile yapısı, kültürel ve manevi değerlere sahip çıkma hassasiyeti bariz şekilde zarar görmeye başladı.

İsterseniz devam edelim nelerin gidip nelerin geldiğine. Centilmenlik, örf adetlere ve yardımseverliğe gösterdiğimiz hassasiyetlerin büyük bölümü gitti maalesef.

Örnek mi?

Hastanede gerçekten ayakta duramayacak bir hastanın doktora girmek için önünde bekleyenden izin istediğinde,

"Tabi buyurun hanımefendi ya da beyefendi" gitti,

"Biz de sabahtan beri sıra bekliyoruz" geldi.

Otobüste hamile olsun olmasın bir kadına ya da yaşlı ve büyüklere yer vermek gitti, "birisi verir zaten boş ver düşüncesi" geldi.

Trafikte yol verme gitti, en ufak bir kural ihlalinde kavga hatta yaralamaya giden magandalıklar geldi.

Aslında bu liste uzayıp gider. Peki bu yozlaşmanın önüne nasıl geçilebilir? En başta aileye büyük sorumluluklar düşüyor. Her ne kadar bu süreçten etkilenmemek imkansız gibi olsa da, minimize etmek için gerekli hassasiyet gösterilmelidir. Aile ortamında karşılıklı sevgi ve saygı bunun belki de ilk adımı olabilir. Bir diğer noktada okullarda çocukların bu yozlaşmaya karşı öğretmenleri tarafından bilinçlendirilmesi de büyük önem arz ediyor. Çocuğun ailedeki yetişme süreci kadar okulda aldığı eğitimde bir o kadar değerli. Özetle teknoloji çağında her alanda en iyiye ulaşmak için çaba sarf edelim, ancak bizi biz yapan değerlerimize de sahip çıkalım. Çünkü gelişimin ve başarıya ulaşmanın temelinde, sağlıklı birey ve toplum geliyor.