Tüm Türkiye'nin konuştuğu kaza ve ardından yaşanan firar... Anne Eylem Tok oğlunun bir kişinin ölümüne neden olduğu kazanın ardından, pes dedirten bir kaçış planı hazırlamış. Gelin herkesin dikkatle takip ettiği bu olayı anlatmaya çalışalım...

Feci kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş 4 kişi de yaralanmıştı. Ehliyetsiz sürücü T.C'nin neden olduğu kazanın ardından anne Eylem Tok olay yerine gelmiş oğlu T.C. ve arkadaşlarını oturdukları siteye götürmüştü.

Daha sonra yaşananlar ise herkesi şaşkına çevirdi aslında. Eylem Tok kazanın ardından polis merkezine gidip kazayla ilgili bilgi vermek yerine, rotasını İstanbul Havalimanı'na çevirmişti. Geride hayatını kaybeden iki çocuk babası bir adam ve 4 yaralı bırakarak. Üstelik cevap bekleyen bir çok soruyla birlikte yurt dışına kaçmayı planlamıştı. Yaptığı açıklamada evladını korumak için böyle davrandığını belirtse de kaçarak hem kendine hem de oğluna en büyük kötülüğü yaptığının farkında değil belki de. Neden mi? Çünkü olay ölümlü trafik kazası olmanın ötesine de geçmiş durumda, ehliyetsiz sürücünün karıştığı ölümlü kazaya bir de annesi tarafından yurt dışına kaçırılma, suçluyu saklama, kayırma durumları eklenecek büyük ihtimalle dosyaya.

Yukarıda yazdık anne Eylem Tok'un 23.20 gibi olan kazanın ardından saatler geçmeden yaptığı yurt dışına kaçış planı herkesi şaşkına çevirdi diye. Soruşturma genişlerken yeni detaylarda ortaya çıkmaya devam ediyor. Anne ve oğlu 03.00 sularında İstanbul'dan Mısır'a uçmuştu. Önce asıl rotanın Mısır değil Amerika olduğu iddiaları vardı. Bu iddia çok geçmeden doğrulandı, anne Eylem Tok muhtemelen gece yarısı bulduğu en yakın uçuş için Mısır'a geçmişti. Gitmek istedikleri ülke ise farklıydı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Mısır makamlarıyla irtibata geçildiğini anne Eylem Tok ve oğlunun Mısır'dan Amerika'ya geçtiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

ANNE KAZA YERİNE İKİNCİ KEZ NEDEN GELDİ?

Eylem Tok ve oğlu T.C.'nin iadesi için gerekli işlemler sürerken, kazayla ilgili soruşturma da detaylı bir şekilde devam ediyor. Eylem Tok'un kaza yerine ikinci kez gittiği tespiti yapılmıştı. Tabii akıllara gelen ilk soru, kaza yerine delil karartma ya da unutulan bir eşyayı almak için mi gidildiği idi.

Tabi soruşturmayı yürüten ekipler kaza sırasında neler olup bittiğini kaza sırasında araçta bulunan T.C.'nin arkadaşlarının ifadelerinden yola çıkarak bulmaya çalışıyor.

Savcılık tarafından anne ve oğlu için kırmızı bülten çıkarılmasıyla ilgili talep Bakanlığa gönderilmiş durumda. Yine anne ve oğlu hakkında mahkeme tarafından tutuklama kararı çıkarıldı. Ülkeler arası suçluların iadesi anlaşması gereği bir ülkede suç işleyip anlaşma olan ülkeye kaçan şüpheli gerekli prosedürler uygulandıktan sonra iade süreci başlıyor.

Yazımızın başında da anlatmaya çalıştık. Hayatını kaybeden bir baba, geride kalan gözü yaşlı bir aile. Sıra şimdi bir kişinin ölümüne neden olan oğlunu yurt dışına kaçıran annede. Bakalım vicdanının sesini dinleyip adalete kendi teslim olacak mı? Çünkü bu kaçışın uzun sürmeyeceği aşikar. Kırmızı bülten çıkarma kararından tutuklama tedbirine kadar yetkililer gerekli önlemleri almış durumda. Son olarak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son açıklamasında, iade süreci için Amerikalı yetkililerle temasta olduklarını ve anne ve oğlunun iadesi için talepname hazırlanacağını söyledi.