Sabah tezgahını açıp siftah yaptıktan sonra gelen müşterisini, siftah yapmayan komşu esnafa gönderen bir millettik biz. Ancak geldiğimiz noktada (dürüst esnaflarımızı ayırarak) etiket değiştirme yarışına giren satıcılarla doldu etrafımız maalesef.. Dikkat ederseniz "esnaf yerine, satıcılar yazdım.. Çünkü halk arasında esnaflık, işine yalan yanlış karıştırmaz, güvenilir kişi diye yerleşmiştir. Bu yüzden karşılığı olmayan fiyat artışlarıyla etiketleri şişirenlere esnaf demeye dilimiz varmıyor.

Tüm dünyada savaşların salgın hastalıkların boy gösterdiği bir dönemde, ekonomik olarak sıkıntılar da baş göstermeye başladı. Ülkemizde de etkileri görülen bu ekonomik sıkıntılar sonucu, maalesef fırsatçılar ve fahiş fiyatçılar türedi..

Neredeyse kapının önünde hurdaya çıkarmaya yüz tutmuş otomobiller, birden bulunmaz Hint kumaşı muamelesi görmeye başladı. İnternet ilanları günlük, hatta saatlik fiyat artışlarına döndü. Çığırından çıkan bu kar hırsı karşısında, bakanlıklar harekete geçti ve belli başlı önlemlerle, otomobil fiyatlarındaki köpüğü almaya çalıştı. İlan sitelerine de belirli sorumluluklar getirildi.

Ancak en can sıkıcı alan ise, temel gıda ürünlerindeki şişirme fiyat artışları. Yukarıda da yazdığımız gibi işini hakkıyla yapan esnaflarımızı, marketleri ayrı bir yere koyuyoruz. Derdimiz aldığı ürünü depolayıp, çalışan ve emeklilerle ilgili zam dönemlerinde ortaya çıkan etiket simsarları.. Daha zamlı maaşlar vatandaşın cebine girmeden, yapılan zamma göz diken gözü doymazlarla derdimiz.

Ambalaj oyunu yapan, 1 kiloluk ürün paketinin içine 900 gram ürün koyanlarla milletin derdi. Reyonda yazılan fiyat yerine, kasada 50 kuruş ya da 1 TL fark koyarak cirosunu artırma hevesinde olanlarla vatandaşın derdi. Tabii ki de ekonomik şartlar doğrultusunda ürünlerin fiyatlarında artışlar olacak. Kira, işçi ücretleri vs. bunların karışlanması için belirli bir kar marjı gerekli. Fakat bu fiyat artışları yapılırken hayatın gerçeklerini, ürünün makul satış fiyatını ve en önemlisi vicdanlı olmayı göz ardı etmemek gerekiyor.

Ticaret Bakanlığı yetkilileri fahiş fiyat ve fırsatçılarla ilgili denetimlerini sürdürüyor. Oldukça yüksek cezalarda kesiliyor. Vatandaş olarak yapılacaklar da var tabii ki. Fahiş fiyata satıldığını düşündüğünüz ürünle ilgili olarak, Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan Haksız fiyat artışı Şikayet Bildirimi sayfasına ve Tüketici Derneklerine ihbarda bulunabilirsiniz.