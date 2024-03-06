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RAMAZAN ALMAÇAYIR
Change araç mağduru olmayın

Change araç mağduru olmayın

06.03.2024, Çarşamba

Kocaeli'de emniyet ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonla change araçları piyasaya sürerek haksız kazanç sağlayan şüpheliler yakalandı.

Peki nedir bu change araç? Özetleyecek olursak, trafiğe çıkamayacak durumda olan ya da ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaraları, çalıntı ya da hak mahrumiyeti bulunan araçlara takılıyor. Böylelikle başka bir araçtan kopyalanan bilgilerle çalıntı bir araç piyasaya sürülebiliyor. Son yapılan operasyondaki önemli detaylardan birisi de dolandırıcıların çalıntı araçlara aktardığı şasi numaralarının, tüm Türkiye'nin yüreğini yakan Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gören araçlardan kopyalanmış olması. İnsanların deprem öncesinde anılarını taşıyan, mutlu günlerinde aile yolculukları yaptıkları araçların şasi ve motor bilgileri çalınmış başka araçlara takılmış Vicdan, empati, saygı hak getire...

Gelelim bu dolandırıcılıkla ilgili dikkat etmemiz gereken noktalara. Motor ve şasi bilgileri başka bir araçtan kopyalanmış çalıntı bir aracı anlayabilmek hiç de kolay değil. Ola ki bilmeden change bir araç almanız durumunda başınızı ağrıtabilecek bir süreç ortaya çıkabilir. Çünkü alınan araç hırsızlık, cinayet ya da başka suçlarda kullanılmış olabilir.

İkinci el araç alımında, change araç mağduru olmamak bu yüzden çok önemli. Genellikle ikinci el araç alırken boya ya da değişen parça var mı? Bunlara dikkat ediliyor. Bunları kontrol edelim fakat, bu bir aracın change araç olup olmadığını ortaya çıkarmıyor. Peki ne yapmalıyız? Kesinlikle aracın motor ve şasi numarasının, ruhsattaki motor ve şasi numarasıyla aynı olması gerekiyor. Bu uyumun doğruluğu motor ve şasi numarası üzerinde, sonradan değişiklik yapılıp yapılmadığını da ekspertiz yaptırarak tespit edilebilir. Ekspertiz incelemesinde motor ve şasi üzerinde aracın üretim aşamasındaki işlemler sonrasında orijinal olmayan bir işlem yapılıp yapılmadığının kontrolü de diğer bir önemli husus.

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