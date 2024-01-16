Son günlerde en sık karşılaşılan dolandırıcılık yöntemlerinden birisi de kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp vurgun yapmak. Öyle ki dolandırıcıların bu tuzağına profesörden eğitim görevlisine, emekliden ev hanımlarına kadar sayısız vatandaşımız düşüyor.

KORKU POMPALAYARAK VURGUN

Dolandırıcılar bunu yaparken adeta kısa metrajlı bir film senaryosunu hayata geçiriyor diyebiliriz. Oyuncular ise sahte bir emniyet amiri, sahte bir polis memuru ve internetten yükledikleri polis telsizi sesi.

Planları çok basit rastgele aradıkları numarayı açan kişiye emniyetten aradıklarını ve hesaplarında şüpheli para transferi olduğunu söylüyorlar. Kurban seçilen kişi şüphelenirse diğer oyuncular (sahte emniyet amiri ve polis telsizi sesi) devreye giriyor. "Hesabınıza terör örgütüyle bağlantılı para transferleri yapılmış" yalanıyla başlayan dolandırıcılık, mağdur kişinin paniğe kapılmasıyla ikinci safhaya geçiyor. Bir operasyon yapılacağını söyleyen dolandırıcı mağdur kişiye hesabındaki bütün paraları çekmesini söylüyor. Paniğe kapılan kurbanla kasıtlı olarak uzatılan konuşmada evde ziynet eşyası olup olmadığı da öğreniliyor.

Mağdur edilen vatandaşın hesabındaki paraları bankadan çektiren dolandırıcılar, operasyon kapsamında evde de arama yapılacağını söyleyip evdeki altın ve ziynet eşyalarını da bir poşete doldurtup söyledikleri adrese gelmesini istiyor. Operasyon bittikten sonra para ve altınların geri iade edileceğini söylemeyi de ihmal etmiyorlar,.

Baş döndürücü bir şekilde gelişen olaylar karşısında şaşkına dönen mağdur, elinde bütün servetiyle birlikte söylenilen adrese gidiyor. Ya bir ağaç kenarı ya çöp tenekesinin içine bıraktırılan poşet içindeki para ve altınlar, dolandırıcıların gönderdiği adamları tarafından alınıp sırra kadem basıyorlar.

Yukarıda yazdığımız gibi adeta bir film senaryosunu andıran bu vurguna maalesef birçok vatandaşımız kurban gidiyor.

Peki bu durum karşısında neler yapmalıyız?

Savcı, asker ya da polis kesinlikle sizi arayıp para İSTEMEZ.

Güvenlik güçleri dolandırıcıların yaptığı gibi sizi telefonla arayıp operasyon yapılacağını söylemez

Eğer sizin de başınıza bu tür bir olay gelirse, yapacağınız ilk iş telefonu kapatmak ve hemen 112'yi aramak ve en yakın polis merkezine gitmek olmalı... Yoksa sayısız kişinin düştüğü bu tuzağa sizde düşebilirsiniz.