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Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den korkutan deprem açıklaması: 7.1'lik deprem üretebilir! Bölgeleri tek tek saydı
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 'Tuzla fayı' uyarısı geldi. 6 yıldır sürdürdükleri İzmir, Güzelbahçe, Yağcılar, Seferihisar ve Tuzla fayları ile ilgili çalışmaları tamamladıklarını belirten Sözbilir, "Tuzla fayı 2 bin yılda bir kırılan bir fay. 2 bin yıldır kırılmadığını görüyoruz. Yakında kırılma ihtimali yüksek. Tuzla fayının uzunluğu yaklaşık 50 kilometre. Fay uzunluğu nedeniyle yaklaşık 7.1'e kadar deprem üretme potansiyeline sahip" dedi.
ahaber.com.trDHA
Giriş Tarihi: 03.05.2024 13:02Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 13:02