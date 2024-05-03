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Haberler Galeri Özcan Deniz'in eski eşini gören şaşırdı! İlk onunla evlenmiş! Özgü Namal'ın rol arkadaşı...

Özcan Deniz'in eski eşini gören şaşırdı! İlk onunla evlenmiş! Özgü Namal'ın rol arkadaşı...

Özgü Namal ile kamera karşısına geçen şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, ve Mert Turak gibi isimlerle başarılı işlere imza atarken, oyuncunun eski eşleri merak edildi. 3 kez nikah masasına oturan ve şimdilerde Samar Dadgar ile mutlu bir evlilik sürdüren Deniz'in ilk eşini duyanlar şaşkına döndü. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024 11:13 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 11:13
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Özcan Deniz’in eski eşini gören şaşırdı! İlk onunla evlenmiş! Özgü Namal’ın rol arkadaşı...

Kendisinden 24 yaş küçük olan Samar Dadgar ile mutlu evliliklerine tam gaz devam eden Özcan Deniz'in hayatı merak konusu oldu.

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Özcan Deniz’in eski eşini gören şaşırdı! İlk onunla evlenmiş! Özgü Namal’ın rol arkadaşı...

Şimdilerde yeni diziyle adından söz ettiren Özcan Deniz, özel hayatıyla da gündem oluyor.

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Özcan Deniz’in eski eşini gören şaşırdı! İlk onunla evlenmiş! Özgü Namal’ın rol arkadaşı...

3 kez evlenen Deniz'in ilk eşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Özcan Deniz başta olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri...

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Özcan Deniz’in eski eşini gören şaşırdı! İlk onunla evlenmiş! Özgü Namal’ın rol arkadaşı...

MERT YAZICIOĞLU

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Özcan Deniz’in eski eşini gören şaşırdı! İlk onunla evlenmiş! Özgü Namal’ın rol arkadaşı...

MERT YAZICIOĞLU - HİLAL ALTINBİLEK