2024 KPSS Lisans başvuru ekranı ve tarihleri | KPSS Lisans başvurusu ücreti ne kadar, kaç TL? osym.gov.tr

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), binlerce adayın merakla beklediği bir dönüm noktasına daha ulaştı. Kariyerlerinde yeni bir sayfa açmak ve kamu sektöründe iş imkanlarına sahip olmak isteyen adaylar 2024 başvuru tarihlerini araştırıyor. Bu sene KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim ve Dikey Geçiş Başvuru Testi (DHBT) için başvuru ve sınav tarihleri netleşti. İşte detayları...