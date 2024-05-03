03 Mayıs 2024, Cuma
Kızıl Goncalar'da Sadi Hüdayi'nin yerine o geçecek; Rolü kaptı! Bir anda tuş edecek ayrılık
Kızıl Goncalar dizisinde, Cüneyd'in Sadi Hüdayi'ye biat etmemesiyle tarikatta başlayan karışıklıklar, beklenmedik bir dönemece evriliyor: Cüneyd'in babası diziye katılıyor! Bu büyük sürpriz gelişme dizinin dengelerinin de kökten değişeceği ve yeni bir boyut kazanacağı tahmin ediliyor. Cüneyd'in babasının ortaya çıkmasıyla birlikte, karakterler arasındaki ilişkilerin derinleşeceği ve hikayenin daha da karmaşıklaşacağı bir sürecin başladığına şüphe yok. İzleyiciler, bu yeni karakterin dizinin akışına nasıl bir etki yapacağını merakla bekliyor.
Giriş Tarihi: 03.05.2024 13:42 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 13:42
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