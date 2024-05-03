Kızıl Goncalar'da Sadi Hüdayi'nin yerine o geçecek; Rolü kaptı! Bir anda tuş edecek ayrılık

Kızıl Goncalar dizisinde, Cüneyd'in Sadi Hüdayi'ye biat etmemesiyle tarikatta başlayan karışıklıklar, beklenmedik bir dönemece evriliyor: Cüneyd'in babası diziye katılıyor! Bu büyük sürpriz gelişme dizinin dengelerinin de kökten değişeceği ve yeni bir boyut kazanacağı tahmin ediliyor. Cüneyd'in babasının ortaya çıkmasıyla birlikte, karakterler arasındaki ilişkilerin derinleşeceği ve hikayenin daha da karmaşıklaşacağı bir sürecin başladığına şüphe yok. İzleyiciler, bu yeni karakterin dizinin akışına nasıl bir etki yapacağını merakla bekliyor.