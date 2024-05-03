Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in tam 5 kardeşi varmış! Kimse ayırt edemiyor! Hepsi birbirinin kopyası...

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam ve Çetin Tekindor'un başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, oyunlarıyla sık sık gündem oluyor. Özellikle "Ferit" karakteriyle genç kızların kalbini çalan yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir, dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Demir'in ailesini araştıranlar beş kardeşi olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte Mert Ramazan Demir'in kardeşleri...