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Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in tam 5 kardeşi varmış! Kimse ayırt edemiyor! Hepsi birbirinin kopyası...

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in tam 5 kardeşi varmış! Kimse ayırt edemiyor! Hepsi birbirinin kopyası...

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam ve Çetin Tekindor'un başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, oyunlarıyla sık sık gündem oluyor. Özellikle "Ferit" karakteriyle genç kızların kalbini çalan yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir, dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Demir'in ailesini araştıranlar beş kardeşi olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte Mert Ramazan Demir'in kardeşleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024 13:23
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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in tam 5 kardeşi varmış! Kimse ayırt edemiyor! Hepsi birbirinin kopyası...

Rol arkadaşı Afra Saraçoğlu'yla aşk yaşadığı iddia edilen Demir'in özel hayatı merak konusu oldu.

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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in tam 5 kardeşi varmış! Kimse ayırt edemiyor! Hepsi birbirinin kopyası...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden uyarlanan dizide Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolleri paylaşıyor.

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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in tam 5 kardeşi varmış! Kimse ayırt edemiyor! Hepsi birbirinin kopyası...

Vanlı bir ailenin 5 çocuğundan biri olan Mert Ramazan Demir'in aile fotoğrafları, sosyal medyada büyük yankı buldu. Demir'in kardeşleriyle olan benzerliği ise herkesi şoke etti.

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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in tam 5 kardeşi varmış! Kimse ayırt edemiyor! Hepsi birbirinin kopyası...

İşte Mert Ramazan Demir'in ailesi ve diğer ünlülerin kardeşleri...

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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in tam 5 kardeşi varmış! Kimse ayırt edemiyor! Hepsi birbirinin kopyası...

İPEK FİLİZ YAZICI'NIN KARDEŞİ DURU YAZICI