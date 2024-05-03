Yetenek Sizsiniz'in yanık sesli yıldızı Şahin Kendirci'nin son haline bakın! O artık bambaşka biri! Çocuk yaşta ünlü olmuştu...

Katıldığı şarkı yarışmasıyla adını duyuran Şahin Kendirci, son haliyle herkesi şoke etti. Önce "Yetenek Sizsiniz", sonra "O Ses Türkiye" daha sonra da "Müslüm" filminin başrolünde yer alan Kendirci, şimdilerde 22 yaşında bir delikanlı oldu. Genç yıldızın yıllar içindeki değişimi de ağızları açık bıraktı. Şahin Kendirci bakın şimdi ne iş yapıyor...