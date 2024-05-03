03 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yetenek Sizsiniz'in yanık sesli yıldızı Şahin Kendirci'nin son haline bakın! O artık bambaşka biri! Çocuk yaşta ünlü olmuştu...

Yetenek Sizsiniz'in yanık sesli yıldızı Şahin Kendirci'nin son haline bakın! O artık bambaşka biri! Çocuk yaşta ünlü olmuştu...

Katıldığı şarkı yarışmasıyla adını duyuran Şahin Kendirci, son haliyle herkesi şoke etti. Önce "Yetenek Sizsiniz", sonra "O Ses Türkiye" daha sonra da "Müslüm" filminin başrolünde yer alan Kendirci, şimdilerde 22 yaşında bir delikanlı oldu. Genç yıldızın yıllar içindeki değişimi de ağızları açık bıraktı. Şahin Kendirci bakın şimdi ne iş yapıyor...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 11:50
  • 1
  • 116
Yetenek Sizsiniz’in yanık sesli yıldızı Şahin Kendirci’nin son haline bakın! O artık bambaşka biri! Çocuk yaşta ünlü olmuştu...

"Yetenek Sizsiniz Türkiye" yarışmasıyla ünlenen Şahin Kendirci, Müslüm Gürses'in hayatının anlatıldığı "Müslüm" filminde başrol oynayarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

  • 2
  • 116
Yetenek Sizsiniz’in yanık sesli yıldızı Şahin Kendirci’nin son haline bakın! O artık bambaşka biri! Çocuk yaşta ünlü olmuştu...

Sesiyle herkesin gönlünü fetheden Kendirci, artık 22 yaşında bir delikanlı oldu.

  • 3
  • 116
Yetenek Sizsiniz’in yanık sesli yıldızı Şahin Kendirci’nin son haline bakın! O artık bambaşka biri! Çocuk yaşta ünlü olmuştu...

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Kendirci, son paylaştığı pozlarla herkesi şaşırttı.

  • 4
  • 116
Yetenek Sizsiniz’in yanık sesli yıldızı Şahin Kendirci’nin son haline bakın! O artık bambaşka biri! Çocuk yaşta ünlü olmuştu...

İşte Şahin Kendirci başta olmak üzere diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

  • 5
  • 116
Yetenek Sizsiniz’in yanık sesli yıldızı Şahin Kendirci’nin son haline bakın! O artık bambaşka biri! Çocuk yaşta ünlü olmuştu...

Şendul Şaban - Ezo Sunal