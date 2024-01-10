Türkiye son yıllarda turizm alanında büyük mesafe kaydetmiş durumda. Gerek yaz sezonu gerek ise kış turizmi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Birçok tatil firması da müşterilerini çekebilmek için cazip kampanya ve teklifler sunuyorlar.

UCUZ TATİL VAADİYLE DOLANDIRILMAYIN

Malum okullarda yarıyıl tatilini yaklaştığı bu günlerde, aileler de çocuklarıyla iyi vakit geçirebilmek için uygun tatil rotaları aramaya başladı. İnternetteki tatil kampanyalarını gezerken muhakkak dikkat edilmesi gereken hususlar var. Dolandırıcılar birçok yöntemle tatil planlarınızı zehir edebilir.

Gerçek bir tatil sitesinin görsellerini kopyalayarak, size ulaşabilirler ve kredi kartı üzerinden çekim yaparak, almadığınız bir hizmetin ücretini tahsil edebilirler. Bir de kapora dolandırıcıları var. Bunlar da rezervasyon yapmak isteyen müşterilere yine sahte görsellerden hazırladıkları tatil mekanlarını pazarlamaya çalışıyor. Rezervasyon için ön şart olarak bir miktar kapora isteyen dolandırıcıların yüzlerce kişiyi bu şekilde mağdur ettiğini düşünürsek elde ettikleri haksız kazancın miktarı da bir hayli yükseliyor.

Daha önce haberlere birçok kez yansıyan sahte site ve kapora dolandırıcılık olaylarıyla ilgili olarak biz yine uyarımızı yapalım. Ucuz ya da uygun tatil için araştırma yapalım fakat tatil rezervasyonlarıyla ilgili mutlaka ilan sahibinin belgeli ve güvenilir olmasına dikkat etmek gerekir.

PATATES HATLARLA DOLANDIRICILIK

Yine dikkat etmeniz gereken noktalardan birisi de, size telefonla ulaşıp rezervasyon teklifinde bulunan dolandırıcılar çıkabilir. Yukarı da belirttiğim gibi belgeli ve güvenilir rezervasyon sitelerinin dışındaki işlemlerde kesinlikle dikkatli olmak gerekiyor. Dolandırıcı sizi aradığında hayali cazip fiyat ve imkanlar sıralayarak sizin aklınızı çelmek isterken, rezervasyon kaydı için, kimlik numaranızdan başlayıp banka kart şifrenizi alacak kadar kafanızı bulandıracak bir sohbete hapsedebilir. Ve üstelik geri dönüş yaptığınız da maalesef "aradığınız numaraya ulaşamayabilirsiniz". Çünkü dolandırıcılar kişileri mağdur ettikten sonra tek seferlik kullandıkları "patates hat" diye bilinen telefon hattını anında iptal ediyorlar.